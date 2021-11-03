ФАС одобрила ходатайство "Аркады холдинг" на покупку "Интеко"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что получила и уже одобрила еще одно ходатайство на покупку 100% застройщика "Интеко" - от компании "Аркада холдинг", 50% которой принадлежит собственнику "Уралхима" Дмитрию Мазепину.

Основной вид деятельности "Аркада холдинга" - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Она создана в июне 2021 года. Основным владельцем с долей в 50% является Дмитрий Мазепин, еще по 25% принадлежит президенту - председателю правления ГК "Интегра" Феликсу Любашевскому и вице-президенту по проектам развития бизнеса "Интегры" Денису Избрехту.

27 октября ФАС одобрила ходатайства на покупку "Интеко", поданные ООО "Самолет Инт 1" (группа компаний "Самолет"), ООО "Специализированный застройщик "Второй" и ООО "Смайнэкс управление активами" (обе компании входят в Sminex Алексея Тулупова), ООО "Логос" и ООО "Ариеф".

"Логос" основана выходцем из ИК "Регион" Александром Бадареу (выручка компании за 2020 год - 108,3 млрд рублей, прибыль - 233 млн рублей), следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". "Ариеф" - недавно созданная компания (зарегистрирована в сентябре 2021 года) в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества. Ее учредителем и руководитель - Алексей Буев.

Ранее банк "Траст", выставивший на торги долг и акции "Интеко", сообщил, что активами интересуется около 11 потенциальных покупателей.

На торги выставлены акции и долг ГК "Интеко" по начальной цене 37,4 млрд рублей. Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке "Российского аукционного дома". Заявки на аукцион принимаются с 16 сентября по 10 ноября 2021 года. "Траст" планирует продать 100% "Интеко" стоимостью 29,6 млрд рублей, а также права требований к компании в размере 7,8 млрд рублей.

Компания "Интеко" ранее принадлежала жене бывшего мэра Москвы Елене Батуриной. Она в 2011 году продала ее бывшему владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову (95%) и одному из ее кредиторов - Сбербанку (5%). По состоянию на февраль 2018 года Рост банк (также ранее принадлежавший Шишханову) владел 87,5% девелопера, "Сбербанк инвестиции" - 7,5%, остальные акции принадлежали физическим лицам.

"Траст" стал контролировать "Интеко" в рамках передачи на его баланс активов санируемого Рост банка.