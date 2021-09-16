Созданная Батуриной компания "Интеко" выставлена на торги за 37,4 млрд рублей

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк "Траст" сообщил, что выставил на торги акции и долг группы компаний "Интеко", начальная цена определена в 37,4 млрд рублей.

Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке Российского аукционного дома. Заявки на аукцион принимаются с 16 сентября по 10 ноября 2021 года.

"Траст" планирует продать 100% "Интеко" стоимостью 29,6 млрд рублей, а также права требований к компании в размере 7,8 млрд рублей.

"Траст" управляет "Интеко" с 2018 года, за это время банк провел полную реструктуризацию и оздоровление актива. В банке отметили, что сейчас это "динамично развивающаяся компания с чистым юридическим контуром, прозрачной системой управления и финансовыми результатами, подтвержденными аудиторскими отчетами".

Президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов в июне сообщил "Интерфаксу", что банк ведет переговоры с потенциальными покупателями "Интеко". "Интересанты есть. Мы так же, как и по многим активам, ведем переговоры по "Интеко" в том числе. Просто мы ценим этот актив, за него торгуемся. Сейчас по "Интеко" нет никаких корпоративных барьеров для того, чтобы этот актив продать, вопрос цены. Мы будем просить высокую цену за этот актив, он реально очень качественный", - сказал тогда Соколов.

Капитализация "Интеко", по консервативным оценкам, в июне оценивалась в 22 млрд рублей, по оптимистичным - 26-27 млрд рублей. К концу года капитализация, по консервативным оценкам, должна была приблизиться к 26-27, реальная составить примерно 32 млрд рублей, отмечал Соколов.

"Траст" в октябре 2020 года консолидировал на своем балансе 100% АО "Интеко".

"Интеко", основанная женой бывшего мэра Москвы Еленой Батуриной в 1991 году и подконтрольная ей, в 2011 году была продана бывшему владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову (95%) и одному из ее кредиторов - Сбербанку (5%). По состоянию на февраль 2018 года Рост банк (также ранее принадлежавший Шишханову) владел 87,5% девелопера, "Сбербанк инвестиции" - 7,5%, остальные акции принадлежали физическим лицам.

"Траст" стал контролировать "Интеко" в рамках передачи на его баланс активов санируемого Рост банка.

"Интеко" работает на рынке недвижимости 18 лет и реализует различные девелоперские проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Ростове-на-Дону.

Банк России в мае 2018 года объявил о создании на базе "Траста" банка непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.