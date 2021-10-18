Эксперты отвели месяцы на разрешение логистического кризиса на Дальнем Востоке

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Коллапс в порту Владивостока держится уже больше месяца и продлится как минимум до февраля 2022 года, ситуацию усугубляют предновогодний сезон и постоянно растущий объем импортных грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Об этом сообщила пресс-служба "Первой экспедиционной компании" (ПЭК) со ссылкой на оценки экспертов компании и участников "Сообщества топ-менеджеров логистических компаний".

В порту суда, груженые контейнерами, стоят в ожидании на доставку в регионы, которые полностью зависят от морских поставок: Магаданская область, Камчатка и Сахалин.

"Очередь на выход из акватории порта растянулась на несколько недель. Сроки доставки в дальневосточные регионы выросли в два раза и более. Например, по данным компании TransAsia Logistics, если раньше из Новосибирска в Магадан груз шел 30 дней, то теперь доставляется за 60 суток", - говорится в сообщении.

"Ситуация "плавающая": то приближается к норме, то снова возникают заторы и задержка грузов, - отметил директор по внешнеэкономической деятельности LKTK Group Александр Дорофеев, слова которого приводятся в сообщении. - Проблема нехватки инфраструктуры и грузопотоки, превышающие возможности портов дальневосточного региона, будут удерживать порты в коллапсе вплоть до китайского Нового года".

Китайский Новый год в 2022 году наступит 1 февраля. После Китай уйдет на двухнедельные каникулы, уменьшится количество грузов из КНР и можно будет попробовать разгрузить образовавшийся затор, отмечает ПЭК.

"Острая нехватка порожнего оборудования на фоне растущего импорта в пик сезонного роста внутрироссийских грузоперевозок лишь усугубляет ситуацию в портах", - сказал руководитель службы транспортной логистики ПЭК Магомед Гасанов.

Некоторые региональные дальневосточные компании и вовсе вынуждены были временно прекратить приемку грузов в направлении Магадана, Сахалина и Камчатки, поскольку им не на чем их доставить. Гарантировать четкие сроки доставки сейчас уже практически невозможно. Например, транзитное время в пути из Москвы в Магадан составляет 50+ дней и оно будет только расти, сообщила также ПЭК.

"Лихорадит" и цены на перевозки - рынок динамично реагирует на спрос. Рост тарифов составляет в среднем от 10 до 30%. Способствует этому и периодические приостановки выдачи порожнего оборудования в направлении Магадана, Сахалина, Камчатки, отмечается в сообщении.

"Грузы из Москвы можно по железной дороге отправлять до Хабаровска, там перегрузить в фуру и паромом отправить на Сахалин. Но нужно понимать, что круглогодично использовать сухопутные маршруты невозможно, поскольку дальневосточная погода в холодное время года не дает возможности гарантировать сроки доставки", - уточняет директор по внешнеэкономической деятельности LKTK Group Александр Дорофеев.

"Для доставки грузов в Магадан, Сахалин и Петропавловск-Камчатский оптимальный путь с точки зрения логистики - только морем. Авиадоставка грузов туда обойдется значительно дороже", - отмечает руководитель службы транспортной логистики ПЭК Гасанов. - Для большинства категорий грузов такая доставка не оправдана".

По нблюдению Гасанова, определенные трудности наблюдаются с середины лета.

"Текущих мощностей объективно не хватает. При этом активно развиваются новые транзитные пути, модернизируется железнодорожная и морская инфраструктура. Но на все требуется время, которого попросту нет. Основная задача заключается в том, чтобы максимально безболезненно пройти этот сезон и двигаться дальше. Однако данная проблема останется актуальной и в следующем году", - заключил Гасанов.

В российских портах Дальнего Востока продолжаются сложности с контейнерной логистикой. Из-за более низкой, чем в Балтийском бассейне, ставки фрахта происходит переток грузов на Дальний Восток. Контейнеропоток растет, увеличивается время обработки контейнеров на всех этапах логистической цепочки: нет мест на контейнеровозах, суда простаивают в очереди на рейде в ожидании разгрузки в порту. Также увеличилось время ожидания подвижного состава для доставки контейнеров в центр России. Проблемы усугубила аналогичная ситуация в южнокорейском порту Пусан.