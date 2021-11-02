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Минтранс создал рабочую группу по контролю поставок грузов в регионы ДВФО из Приморья

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ создал рабочую группу по контролю за ситуацией по поставке грузов в дальневосточные регионы из портов Приморского края, сообщает министерство транспорта и дорожного строительства Камчатки.

В рабочую группу вошли представители Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей.

"Рабочая группа ведет контроль за грузами, которые находятся в порту Владивостока с целью отправки в первую очередь самых необходимых - продукты питания, медикаменты, строительные материалы для объектов, которые возводятся в рамках реализации национальных проектов. Муниципалитеты и профильные министерства собирают информацию о задержанных грузах во Владивостоке. Информация направляется в министерство транспорта для дальнейшей работы", - сказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов, слова которого приводятся в сообщении.

Федеральный Минтранс в ежедневном режиме обновляет данные о задержанных контейнерах.

В середине октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился к вице-премьеру, полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с просьбой помочь в разрешении ситуации с задержкой поставок грузов из портов Владивостока на Камчатку.

Глава Камчатки пояснил, что в портах Владивостока скопилось много контейнеров на отправку.

"У нас сложилась достаточно тяжелая ситуация. Связана она с изменениями и кризисом в глобальной логистике, перенаправлением грузов из Китая, Суэцкого канала на Транссиб, в результате чего в портах города Владивосток скопилось огромное количество контейнеров и грузов для отправки. Мы наблюдаем сейчас задержки поставок товаров до Камчатки, которые в ряде случаев достигают трех месяцев", - сказал Солодов в своем видеокомментарии.

"Все грузы, которые задержались во Владивостоке - 1600 контейнеров и генеральных грузов, должны быть доставлены на Камчатку до 15 ноября", - отмечает Минтранс Камчатки.

В российских портах Дальнего Востока продолжаются сложности с контейнерной логистикой. Из-за более низкой, чем в Балтийском бассейне, ставки фрахта происходит переток грузов на Дальний Восток. Контейнеропоток растет, увеличивается время обработки контейнеров на всех этапах логистической цепочки: нет мест на контейнеровозах, суда простаивают в очереди на рейде в ожидании разгрузки в порту. Также увеличилось время ожидания подвижного состава для доставки контейнеров в центр России. Проблемы усугубила аналогичная ситуация в южнокорейском порту Пусан.

Дальний Восток Минтранс

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