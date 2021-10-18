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Вырос спрос на авиадоставку грузов из Китая на фоне заторов в портах

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Заторы контейнеров с грузами из Китая в дальневосточных портах, вызвали рост спроса грузовладельцев на перевозку товаров по воздуху, констатируют эксперты логистического альянса АСЕХ.

"Обязательно есть грузы со статусом "срочно", даже несмотря на высокую стоимость транспортировки (воздушным транспортом - ИФ). На сегодня мы наблюдаем рост запросов на просчет стоимости авиадоставки на 30-40%", - сообщила "Интерфаксу" замдиректора по развитию бизнеса АСЕХ Александра Чагина.

Из-за дороговизны доставки самолетом, большинство заказчиков планируют все же подождать решения вопроса с наземным транспортом, добавила она. В частности, если речь идет о недорогих грузах, товарах народного потребления.

"Но в любом случае мы фиксируем авиазаказы очень тяжелых и крупных партий груза по 15-20 тонн для производств, которые ранее перевозились только по земле", - заявила Чагина.

Активно занимаются грузовыми авиаперевозками сейчас такие компании как "Аэрофлот" и AirBridgeCargo (входит в группу "Волга-Днепр"), китайская China Eastern, сообщил руководитель коммерческого отдела АСЕХ Артем Багдасарян. Ставки авиафрахта из-за ситуации на Дальнем Востоке, по его данным, ощутимо выросли.

"Например, еще месяц-два назад, если перевозка составляла более 1 000 кг, можно было "улететь" за $3-3,5 за 1 кг - теперь это в районе $6-7", - констатировал он.

Поскольку море и железнодорожное сообщение не справляются с потоком грузов, а авиаперевозка - дорогостоящий вариант, грузовладельцы стали больше использовать автотранспорт по маршруту Китай (Маньчжурия) - Россия (Забайкальск), добавил Багдасарян.

В российских дальневосточных портах в последнее время наблюдаются сложности с контейнерной логистикой. Из-за более дешевой, чем в Балтийском бассейне, ставки фрахта происходит переток грузов на Дальний Восток. В результате роста контейнеропотока увеличивается время обработки контейнеров на всех этапах логистической цепочки: нет мест на контейнеровозах, суда простаивают в очереди на рейде в ожидании разгрузки в порту. Кроме того, увеличилось время ожидания подвижного состава для доставки контейнеров в центральную часть России.

Проблемы с заторами контейнеров на Дальнем Востоке усугубила схожая ситуация в южнокорейском порту Пусан. Из-за большого количества скопившегося там груза, датская контейнерная линия Maersk, в частности, в конце сентября уведомила российских клиентов об остановке на месяц приема заявок на перевозку импортных и экспортных контейнеров между Пусаном и "Владивостокским морским торговым портом" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO).

АСЕХ Китай Дальний Восток Александра Чагина Аэрофлот Волга-Днепр China Eastern

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