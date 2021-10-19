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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Страны ОПЕК+ в сентябре исполнили сделку на 115%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в сентябре перевыполнили план по сокращению нефтедобычи на 15%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с отчетом организации.

При этом страны ОПЕК исполнили сделку на 115%, а страны, не входящие в ОПЕК, на 114%.

В начале сентября страны ОПЕК+ договорились сохранить на октябрь текущий план по увеличению нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки/с в месяц. В начале сентября участники соглашения договорились о коллективном увеличении нефтедобычи на 400 тысяч б/с в ноябре.

ОПЕК

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