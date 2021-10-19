Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,8%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в США и Азии, дорожающей нефти (Brent торгуется вблизи $85 за баррель) и металлов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,8%, при этом лидируют акции Polymetal и ПАО "Полюс" на фоне роста золота.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4258,03 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1891,07 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар упал до 70,91 рубля (-0,38 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,3%), ВТБ (+1,3%), "Московской биржи" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Северстали" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), Сбербанка (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), расписки TCS Group Holding (+0,2%).

Подешевели акции UC Rusal (-1,5%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в коридоре 4250-4300 пунктов.

Ослабление оптимизма на мировых рынках в начале недели носило локальный характер. Утром во вторник обстановка на мировых рынках выглядит оптимистичной. Ключевые азиатские рынки акций подрастают, ведомые китайскими индексами, вновь вернулся интерес к валютам развивающихся стран, пытается вернуться выше отметки $85 за баррель нефть Brent. Индекс МосБиржи будет двигаться в направлении верхней границы коридора 4250-4300 пунктов в ожидании позитивных сигналов с рынка нефти, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный. Нефть и металлы дорожают, что предопределило сильное начало торгов на российском рынке акций.

Днем выйдут цифры по объемам строительства в еврозоне, выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли, в США будут опубликованы данные по новым строительствам и разрешениям на них за сентябрь, закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктам. В России "Русгидро" опубликует операционную отчетность.

Китайский рынок акций во вторник восстанавливался после распродаж. Сектор товаров широкого потребления оказался среди лидеров роста после отката накануне на фоне заявлений председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости повышения налога с продаж. Сектор производителей угля вновь растет на фоне очередных рекордных цен на уголь и кокс. В северных областях Китая уже ожидаются ночные заморозки, что предполагает активное использование ископаемого топлива для отопления. При столь высоких текущих ценах на газ вполне очевидной альтернативой становятся нефтепродукты, включая топочный мазут.

В США в понедельник индексы акций изменились на 0,1-0,8% (снизился на 0,1% Dow Jones) на фоне продолжающегося сезона квартальных отчетностей. На этой неделе о результатах в том числе сообщат Netflix, Johnson & Johnson, United Airlines, Procter & Gamble, Tesla, Verizon Communications и IBM.

На текущий момент отчетности предоставила 41 компания из числа тех, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом результаты 80% из них превзошли ожидания, согласно данным FactSet.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Инвесторы ждут сигналов от китайского центробанка относительно возможных мер поддержки экономики, пишет Trading Economics. Ожидания ослабления денежно-кредитной политики снизились на фоне сигналов регулятора о том, что у него есть другие способы поддержать рост ВВП.

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены вновь пытаются расти после локальной коррекции; накануне Brent поднималась утром выше $86 за баррель, а вечером опускалась ниже $84 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $84,7 за баррель (+0,4% и -0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $82,96 за баррель (+0,6% и +0,2% в понедельник).

Brent в понедельник подешевела впервые за три сессии, тогда как WTI завершила торги в "плюсе", хотя и сократила прирост к концу дня.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК+, добыча нефти странами организации в сентябре была на 15% меньше, чем планировалось, поскольку некоторые из ее участниц, в том числе Нигерия, Ангола и Азербайджан, не смогли нарастить добычу в достаточном объеме.