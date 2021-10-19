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Решетников оценил будущие инвестиции компаний РФ в экономику Армении в $1 млрд

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российские компании планируют на ближайшие годы вложить в экономику Армении более $1 млрд, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Армения – важнейший стратегический партнер России. Товарооборот между странами возрос в этом году, думаю, мы превысим все доковидные показатели. Доля общего объема накопленных российских инвестиций в армянскую экономику превысила 40%, в Армении работают более 40 крупных российских компаний", - сказал Решетников в рамках 8-го армяно-российского межрегионального форума.

Российский министр принял участие в мероприятии в режиме видеоконференции.

"На ближайшие годы российские компании планируют инвестировать в экономику Армении более $1 млрд, и при этом важно отметить, что значительная часть из них являются крупнейшими налогоплательщиками для армянской экономики", - отметил Решетников.

Он заявил, что Россия заинтересована в активном развитии торговли и инвестиций, а российский бизнес может предложить самые эффективные решения в области транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, цифровой экономики, логистики, энергоэффективности.

Минэкономразвития Максим Решетников

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