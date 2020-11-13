Пашинян допустил "колоссальные" экономические изменения от заявления по Карабаху

Никол Пашинян Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Трехстороннее заявление по Карабаху не предполагает открытия границ Армении и Турции, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Переговоры после этого заявления могут положить начало серьезным экономическим изменениям, полагает он.

"Границы с Турцией не откроются, поскольку Турция не является частью этого документа. Но документ предполагает открытие железной дороги из Армении в Иран через Нахичеван. Мы также хотим вторую дорогу в Россию", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, если в результате переговоров эти цели будут достигнуты, то "произойдут колоссальные экономические изменения". "Благодаря этому документу такие пункты могут быть реализованы. Это вопрос переговоров", - сказал Пашинян.

Заявление не документ политического урегулирования

По его словам, подписанное с президентами Азербайджана и России трехстороннее заявление по Карабаху не является документом политического урегулирования проблемы.

"Это документ о прекращении военных действий. И это не документ политического урегулирования. Есть термины, предложения (в заявлении - ИФ), которые должны интерпретироваться и получить политическое содержание", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, вокруг подписанного заявления будут начаты обсуждения внутри Армении. "Обсуждения только должны начаться, это будут обсуждения дипломатического характера и продлятся очень долго. Основной формат обсуждения будет внутри правительства", - сказал Пашинян.

Миротворцы как гарант инвестиций

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе Пашинян счел гарантией, что война не возобновится.

"Сейчас там российские миротворцы. Это гарант, что в условиях их присутствия не начнется война или не получит объема", - сказал Пашинян.

По его словам, смысл присутствия российских миротворцев заключается в обеспечении условий для нормальной жизнедеятельности населения Карабаха.

Он так же заявил, что трехсторонним заявлением карабахский вопрос не получает окончательного решения.

"Мы продолжаем бороться за право народа Карабаха? Да. Что надо делать в первую очередь? Наши соотечественники должны вернуться в свои дома. Сейчас там российские миротворцы, которые обеспечивают безопасность. Будут осуществлены инвестиции, восстановлена инфраструктура. В той части Арцаха, которая находится под контролем властей Арцаха, должна быть восстановлена нормальная жизнь", - сказал Пашинян.

10 ноября в соответствии с договоренностями президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня. Для контроля за выполнением этих договоренностей на территорию Нагорного Карабаха и Лачинский коридор было решено ввести российский миротворческий контингент. Его основу составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа численностью 1960 военнослужащих.