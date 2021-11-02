Китай потребовал от местных властей сделать запасы товаров первой необходимости на зиму

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Министерство коммерции Китая распространило уведомление, предписывающее местным органам власти обеспечить возможности для населения страны сделать достаточные запасы товаров первой необходимости на предстоящую зиму и весну следующего года.

Документ, размещенный на сайте ведомства, озаглавлен "Уведомление о хорошей работе по обеспечению стабильности поставок и цен на рынке овощей и других предметов первой необходимости этой зимой и следующей весной".

В нем говорится, что власти должны обеспечить, чтобы "большинство людей этой зимой и следующей весной имели достаточные запасы предметов первой необходимости и проделать работу по обеспечению стабильности поставок и цен на рынке".

Министерство призывает население страны "в соответствии с потребностями делать в определенном количестве запасы, которые будут удовлетворять ежедневный спрос и спрос на случай чрезвычайной ситуации".

Документ также предписывает усилить формирование сетей и пунктов экстренной доставки товаров, обеспечить бесперебойные и эффективные каналы доставки, а также использовать преимущества крупных сетевых коммерческих предприятий "для обеспечения нормальной работы коммерческой сети поставок в важные периоды времени и в чрезвычайных ситуациях".

Заранее должны быть подготовлены центры снабжения продовольствием и другими товарами первой необходимости в условиях эпидемий и аналогичных особых ситуациях, адреса и контакты таких центров необходимо довести до населения, говорится в уведомлении.