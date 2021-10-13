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Поставки угля из РФ в Европу на фоне скачка спроса выросли на 12% к прошлому году

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия увеличивает экспорт угля в Европу на фоне скачка спроса в условиях возникшего на европейском рынке энергодефицита.

"В целом поставки угля выше прошлого года, и вот сейчас увеличились даже в Европу - на 12% к такому же периоду прошлого года, и в страны АТР", - сказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в среду в интервью "России 24" (ВГТРК) в преддверии Российской энергетической недели.

Спрос на российский газ также находится на повышенном уровне, констатировал министр. "Россия, несмотря на высокое внутреннее потребление газа, всегда была надежным поставщиком, я думаю, таким и останется", - сказал Шульгинов.

Николай Шульгинов Минэнерго Европа

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