Поставки угля из РФ в Европу на фоне скачка спроса выросли на 12% к прошлому году

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия увеличивает экспорт угля в Европу на фоне скачка спроса в условиях возникшего на европейском рынке энергодефицита.

"В целом поставки угля выше прошлого года, и вот сейчас увеличились даже в Европу - на 12% к такому же периоду прошлого года, и в страны АТР", - сказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в среду в интервью "России 24" (ВГТРК) в преддверии Российской энергетической недели.

Спрос на российский газ также находится на повышенном уровне, констатировал министр. "Россия, несмотря на высокое внутреннее потребление газа, всегда была надежным поставщиком, я думаю, таким и останется", - сказал Шульгинов.