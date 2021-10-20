Правительство РФ из-за нерабочих дней выплатит бизнесу по МРОТ на сотрудника

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выплатит бизнесу из пострадавших отраслей из-за нового режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) на одного занятого, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Что мы предлагаем? Первое - в пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме 1 МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек - это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях", - сказал Белоусов о предложенных мерах поддержки.

По его словам, предлагается осуществить это по заявительному принципу - "так же, как это делалось весной прошлого года". Осуществлять сбор заявок, по его словам, будет ФНС дистанционно. "Прием заявок может быть организован начиная с 1 ноября по 15 декабря, а сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября с учетом праздников до 31 декабря", - сказал Белоусов.

Путин поддержал предложенные правительством меры.