Путин поддержал введение нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ввести в стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Об этом Путин заявил в среду в ходе совещания с членами правительства. "Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно", - сказал глава государства.

Президент также сказал, что регионы при необходимости могут объявить период нерабочих дней и раньше, начиная с 23 октября, а также продлить этот режим после 7 ноября.

"Понятно, что в каждом субъекте РФ эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному, имеет свою динамику и тенденции, исходя из этого, главам регионов предоставлено право устанавливать дополнительные меры, в данном случае установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября, то есть сделать раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней", - заявил Путин.

"Или при необходимости и продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября", - добавил глава государства.

Ранее в среду с предложением ввести режим нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября к Путину обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом регионам с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией вице-премьер предложила дать право ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, ближайшей субботы. По ее словам, ранее принятых ограничительных мер недостаточно для улучшения ситуации с COVID-19.

Система QR-кодов

Правительство считает необходимым введение системы QR-кодов о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19, наличии противопоказаний или отрицательном результате ПЦР-теста для допуска на, "в том числе в нерабочие дни, отдельные объекты" во всех российских регионах, добавила вице-премьер.

Правительство и региональные власти должны будут определить порядок работы предприятий ряда отраслей, таких как медицинские организации, при оказании не связанной с коронавирусом помощи, организаций культуры.

"После окончания нерабочих дней регионы должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов. Для этого медицинские организации, передающие данные в систему учета переболевших, вакцинированных и получающих ПЦР-тесты, должны это делать день в день", - подчеркнула Голикова.

Для неработающих невакцинированных граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями Голикова считает необходимым "как можно раньше, не дожидаясь объявления нерабочих дней", установить режим самоизоляции.

"Работодателям совместно с региональными властями перевести работающих граждан 60+ и страдающих хроническими заболеваниями на дистанционный режим работы в течение четырех недель до прохождения ими вакцинации, если также нет медицинского отвода", - добавила Голикова.

Работодателям рекомендуется предоставлять сотрудникам два выходных дня для прохождения вакцинации от коронавируса.