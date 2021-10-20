Правительству поручено отслеживать доступность кислорода и лекарств

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин потребовал, чтобы правительство ежедневно отслеживало доступность лекарств и медицинского кислорода в больницах всей страны и оперативно помогало регионам решать все проблемы, возникающие в связи с пандемией.

"Важно, чтобы вся система здравоохранения страны работала в этой непростой ситуации без сбоев. Прошу правительство в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарств, кислорода, и Минобороны здесь тоже поможет ", - сказал он на совещании с членами правительства.

Минздрав он попросил помочь кадрами регионам, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается сложной, и направить туда, если необходимо, медицинских специалистов.

Ранее на этом совещании он назвал ситуацию с COVID-19 сложной, а темпы вакцинации невысокими. Он одобрил предложение объявить по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября и потребовал, чтобы регионы не занижали статистику по заболеваемости.