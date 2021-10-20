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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рост производства молока в РФ серьезно замедлился

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Темпы роста производства молока в РФ в последнее время серьезно замедлились, индикатор Доктрины продовольственной безопасности по молоку в этом году не улучшится, считают в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко).

Согласно доктрине, самообеспеченность молоком должна составлять не менее 90%.

"Мы отмечаем уже сейчас серьезное замедление темпов роста производства товарного молока. Если в течение предыдущих лет мы прирастали в среднем на 1 млн тонн, или около 4-5% в год, то в текущем году мы ожидаем прирост при хорошем сценарии развития не более 1%, а, скорее всего, это будет около 0,5-0,7%, или около 150 всего лишь тысяч тонн товарного молока", - заявил директор департамента аналитики союза Алексей Воронин на пресс-конференции в среду.

"На днях Росстат опубликовал данные по девяти месяцам текущего года об объемах производства всего сырого молока с учетом нетоварного сектора, и там уже отмечено снижение. Соответственно, в товарном секторе мы все-таки ожидаем небольшого прироста, но этот прирост будет несопоставим с уровнями предыдущих лет", - сказал он.

По словам Воронина, это, прежде всего связано с тем, что сельхозпроизводители "очень потеряли в рентабельности". "И оказывается, что кто-то вынужден по экономическим соображениям уходить либо в растениеводство, либо вообще из сельхозсектора, забивая поголовье. И в этом году уже ускорились темпы снижения поголовья, составляют около 1,7%. За последние годы это, наверное, один из самых высоких темпов", - сказал он.

Воронин также обратил внимание на то, что в связи с повышением цен на корма идет оптимизация затрат на рационы животных, что приводит к ухудшению их питательной ценности. "Это ведет к снижению молочной продуктивности. И влияние этого фактора не сиюминутное, оно будет носить долгосрочный характер и еще будет сказываться на отрасли в течение ближайших лет", - прогнозирует он.

"Таким образом, мы фактически затормозили набираемые темпы выхода на уровень продовольственной безопасности, и в текущем году вряд ли нарастим нашу продовольственную независимость относительно предыдущего года. И доля импорта на рынке сохранится, наверное, на уровне порядка 16%, как это было и по прошлому году", - сказал Воронин.

Как сообщил представитель союза, рост себестоимости производства в переработке молока по сравнению с допандемийным 2019 годом составил 14-16% в зависимости от категории молочной продукции. В то же время рост розничных цен на молочную продукцию за тот же период составил около 10%.

"Выросли абсолютно все статьи затрат для операционной себестоимости. Все началось с девальвации рубля в марте 2020 года, а в молочной категории от 15% до 30% составляют валютные затраты. Далее последовало серьезное повышение цен на комбикорма и на другие категории кормов, прежде всего на энергетически высокобелковые корма – это шрот и жмыхи, – пояснил он. - Плюс существенно выросла стоимость привлекаемых трудовых ресурсов. Растут цены на электроэнергию, на дизельное топливо, фактически на все статьи операционной себестоимости".

Как сообщил Воронин, объемы импорта сохраняются "плюс-минус на уровне около 7 млн тонн, соответственно, около 16% в объеме внутреннего потребления по прошлому году".

Темпы роста экспорта он назвал "достаточно хорошими – порядка 20-25% в среднем за последние два-три года". "И в этом году, скорее всего, в молочном эквиваленте объем экспорта превысит 1 млн тонн", - прогнозирует Воронин, напоминая, что "еще буквально три-четыре года назад экспорт составлял около 600 тыс. тонн".

Союзмолоко

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