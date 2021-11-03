Минсельхоз предупредил о росте цен на молочную продукцию

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию в РФ, пишут "Известия" со ссылкой на доклад "О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)", направленный в правительство.

Документ подписала замглавы ведомства Оксана Лут. В нем рассматривается ситуация по всем категориям продовольствия: сахару, подсолнечному маслу, зерновым, хлебу, муке, макаронам, мясу, молоку, яйцам, рыбе и овощам. Молочная продукция - единственная категория, по которой Минсельхоз допустил рост цен.

В министерстве подчеркнули, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе за счет подорожания кормов и кормовых добавок для скота, а также упаковочных и горюче-смазочных материалов.

По данным Минсельхоза, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного - 49,1 руб./кг (+7,9%), сливочного масла - 526,3 руб./кг (+5,9%), сыров - 391,5 руб./кг (+4,1%).

С учетом роста себестоимости производства и допзатрат предприятий из-за введениея с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию, говорится в докладе ведомства. При этом не уточняется, на сколько именно она может подорожать.

С начала осени под идентификацию попала ультрапастеризованное и стерилизованное молоко, сливки, сухие молочные продукты, сгущенное молоко, масло и десерты со сроками годности более 40 суток.

В пресс-службе Минсельхоза "Известиям" сказали, что производители весь год сдерживали "взрывной" рост себестоимости продукции. Ведомство планирует направить компаниям 10 млрд рублей субсидий на компенсацию затрат на подорожавшие корма для скота. В Минпромторге уточнили, что для молочной отрасли разработаны меры, которые помогут избежать роста цен из-за маркировки. Тем не менее ритейлеры уже получают от некоторых производителей уведомления о подорожании продукции с 1 декабря на 5%.

За последний год (к октябрю 2021 года) себестоимость производства молочной продукции выросла в среднем на 10-12%, а в отдельных случаях - на 27%, сообщили изданию в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко).