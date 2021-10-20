Кабмин подготовит меры по недопущению влияния газового кризиса на экономику РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выработает комплекс мер для нейтрализации негативных последствий роста мировых цен на природный газ, заявил президент Владимир Путин на совещании с кабмином в среду.

"Нужно представить комплекс мер, которые бы обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и сдерживали бы рост цен на продовольствие. Я прошу правительство РФ организовать эту работу: не только анализ провести, но и предложить комплекс мер, направленных на нивелирование тех негативных последствий, которые могут происходить на мировых рынках и отражаться на нашей экономике. Спокойные такие, не какие-то алармистские решения принимать, а выверенные, заранее подготовленные и просчитанные", - поручил президент.

"Если цены на удобрения, производимые на основе газа, будут расти, то и у наших производителей возникнет соблазн продавать по высоким ценам. Мы это знаем по недавним событиям в отраслях", - пояснил Путин.

Он отметил, что в Европе обсуждаются возможные меры реагирования на удорожание газа, в том числе поддержка домохозяйств. Однако это не сократит риск снижения потребления в промышленности - прежде всего в энергоемких отраслях - металлургии, производстве азотных удобрений.

Путин отметил, что газовый кризис в Европе негативно отразится и на "Газпроме", а также что Россия не заинтересована в таких высоких ценах.

"Такая ситуация может привести в конечном счете к снижению потребления, это отразится и на наших добывающих компаниях, на Газпроме в том числе. Поэтому мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе на газ. Но тем не менее происходит то что происходит, уже помимо нашей воли. Это в значительной степени рукотворные вещи, которые сделаны нашими коллегами, в том числе и в Европе, но для нас тоже могут быть определенные последствия", - уверен он.

В числе причин газового кризиса в Европе Путин отметил уход американского СПГ с европейского рынка. Выступавший до него вице-премьер Александр Новак отмечал переориентацию с Европы на Азию СПГ из США, а также Катара.

"Рост потребления в Азии, в результате чего американские компании переориентировали потоки своего сниженного газа с европейского рынка на азиатский рынок, сняли по сути с европейского рынка значительный объем газа и переправили его сначала в Латинскую Америку, а затем в Азию", - отдельно подчеркнул Путин.