Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Российской энергетической недели Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Ситуация на газовом рынке, прежде всего европейском, пока не выглядит сбалансированной и предсказуемой. И главная причина в том, что не все на этом рынке зависит от производителей: не меньшую, а то и большую роль здесь играют потребители газа", - сказал президент. Он заметил, что "анализ ситуации нередко подменяется пустыми политическими лозунгами".

Глава государства заявил, что дефицит электроэнергии сложился из-за снижения выработки на ветряных электростанциях (а ее вес в энергобалансе Европы за последние 10 лет резко вырос), и цена на электроэнергию подскочила, что стало спусковым крючком для роста цен на газ.

Путин также отметил, что весной текущего года после длительной зимы, опустошившей европейские хранилища газа, многие игроки европейского газового рынка не стали спешить с закачкой, понадеявшись на спот, "на невидимую рыку рынка", что придало ценам дополнительный импульс в условиях ажиотажного спроса.

"Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, как пытаются сделать некоторые наши партнеры. Иногда слушаешь, что на этот счет говорится, просто удивляешься. Как будто не видят цифр, реалий, просто прикрывают свои собственные ошибки. Все последнее десятилетие в европейскую энергетику закладывали системные изъяны - именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе. Напомню, что пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было бы", - сказал он.

Российский президент опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья. "Высокая ценовая конъюнктура способна обернуться негативными последствиями для всех, в том числе для производителей", - заверил он.

Путин сказал, что "Газпром" выполняет все обязательства по поставкам газа в Европу, и в 2021 году "есть все предпосылки к тому, что Россия в 2021 году экспортирует рекордный объем газа на глобальный рынок".