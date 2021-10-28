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Михельсон не ждет снижения цен на газ до уровня 2019 года

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Цены на газ уже не снизятся к уровням 2019 года, считает председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон. Он сказал это на сессии "Природный газ и зеленая экономика" XIV Евразийского экономического форума в Вероне.

"Зима, наверное, будет тяжелая. Цены на газ могут снизиться со второго квартала. Но к тем ценам, которые были в 2019 году, наверное, мы уже не вернемся", - заявил он.

26 октября цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures на закрытии торгов была на уровне $1062 за тысячу кубометров. 27 октября президент Владимир Путин на совещнии по газу лично озаботился состоянием запасов газа "Газпрома" в подземных хранилищах Европы и поручил компании после завершения закачки в российские ПХГ позаботиться о запасах в Европе.

После его заявления цена ноябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в четверг снизилась до 76,525 евро за МВт/ч, или $918 за тысячу кубометров. Позднее цена немного восстановилась - до уровня $942.

НОВАТЭК Леонид Михельсон Европа Газпром Владимир Путин

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