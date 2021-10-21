Продажи легковых автомобилей в РФ в 2021 году будут на 10% ниже доковидного уровня

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых автомобилей по итогам 2021 года покажет снижение в сравнении с доковидным уровнем на 10%, до 1,468 млн штук, прогнозируют в PricewaterhouseCoopers (PwC).

Согласно обзору компании, в сравнении с 2020 годом снижение авторынка РФ составит 1,2%. На иномарки отечественной сборки в продажах 2021 года придется 919 тысяч (-1,18% г/г), еще 239 тысяч (-1,24%) - на импортированные автомобили. Продажи машин отечественных брендов, как ожидается, снизятся чуть сильнее - на 1,27%, до 310 тысяч штук.

Прогноз не включает LCV и предполагает сохранение сложившейся рыночной конъюнктуры, обусловленной сбоями в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, отсутствием платежеспособного спроса и сохранением на прежнем уровне мер господдержки автопрома. Как сообщалось, лимиты бюджетных субсидий по программам стимулирования спроса в автопроме на этот год уже выбраны.

Мерами господдержки развитие авторынка будет определяться и в долгосрочной перспективе, констатируют в PwC. Из обзора компании следует, что в 2022 году рынок сможет достичь 1,53 млн проданных легковых автомобилей, превысив доковидный уровень на 2,7%, а уровень 2021 года - на 4,1%.

По оценкам аналитиков, к 2027 году легковой авторынок РФ при ежегодном небольшом поступательном росте сможет увеличиться в сравнении с доковидным 2019 годом всего на 6,8%, до 1,74 млн штук. При этом ему не удастся превысить результат 2014 года - 2,34 млн проданных автомобилей.

PwC с поправкой на утвержденную правительством РФ концепцию развития электротранспорта также прогнозирует, что продажи легковых электромобилей на российском рынке к 2030 году могут достигнуть 281 тысячу штук при среднегодовом приросте, который может достигать 82%; парк легковых электромобилей в целом - 630 тысяч штук при том же показателе на уровне 50%. Количество заправок для электротранспорта, исходя из обзора компании, к 2030 году может составить 63 тысяч штук, среднегодовой темп роста их числа - 64%.