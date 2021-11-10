Импорт легковых автомобилей в РФ в сентябре упал на 17%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Импорт легковых автомобилей в РФ в сентябре 2021 года упал к августу на 17,2% и был рекордно низким с февраля текущего года, их экспорт в сентябре показал рост к августу на 38,6%. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

По итогам января-сентября 2021 года экспорт легковых машин из РФ упал на 21% по сравнению с тем же периодом "доковидного" 2019 года и составил 66,4 тыс. шт. (+46,6% к январю-сентябрю 2020 года). В стоимостном выражении автомобилей было экспортировано на $1,06 млрд, что на 12,6% ниже докризисного уровня и на 55,6% выше уровня 2020 года. В сентябре 2021 года их экспорт из РФ составил 7,9 тыс. шт. (+38,6% к августу этого года), в стоимостном выражении – $128,9 млн (+36,1% соответственно).

Экспорт грузовых автомобилей из РФ за 9 месяцев 2021 года снизился к уровню 2019 года на 8%, до 9,2 тыс. шт. (+9,5% к январю-сентябрю 2020 года). В денежном выражении с начала года из РФ было экспортировано грузовиков на $240,7 млн (снижение на 6,9% к 2019 году и рост на 7,8% к 2020 году). За сентябрь из страны было вывезено 1,05 тыс. грузовых машин (+5% к августу этого года) на $23,4 млн (-24,5% соответственно).

Динамика экспорта продукции автопрома из РФ за январь-сентябрь 2019-2021 гг., % *

Вид продукции 9 мес. 2021 г. к 2020 г. к 2019 г. Легковые автомобили (тыс. шт.) 66,4 +46,6% -21 % Легковые автомобили ($ млн) 1060,7 +55,6% -12,6 % Грузовые автомобили (тыс. шт.) 9,2 +9,5% -8 % Грузовые автомобили ($ млн) 240,7 +7,8% -6,9 %

* - на основании данных ФТС РФ и расчетов "Интерфакса"

Глобальный дефицит полупроводников в III квартале этого года серьезно сказался на производстве и продажах автомобилей в РФ.

По данным Росстата, в I полугодии производство легковых машин росло в годовом выражении, но в июле и августе 2021 г. упало до 102 тыс. шт. (-8,8% г/г) и 80 тыс. шт. (-2,4%) соответственно. В сентябре оно восстановилось до 106 тыс. шт., но все же было на 25,5% ниже сентября 2020 года, в том числе из-за высокой базы прошлого года.

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), падают четыре месяца подряд: в июле они составили 132,6 тыс. шт. (-6,5% г/г), в августе - 114,1 тыс. шт. (-17%), в сентябре - 119,5 тыс. шт. (-22,6%). В октябре падение замедлилось до 18,1% – за прошлый месяц в РФ было реализовано 126,2 тыс. автомобилей.

"Предстоит еще пройти долгий путь, чтобы преодолеть глобальный спад производства и новые проблемы в логистике, связанные с разрывом цепочек поставок", - отмечал глава комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.