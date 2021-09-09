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Цены на российские легковые автомобили выросли за неделю на 2,8%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цены на новые легковые автомобили отечественной сборки в первую неделю сентября выросли сразу на 2,81%, а с начала 2021 года их рост составил 12,5%, следует из данных Росстата о динамике индекса потребительских цен.

Чуть более умеренное повышение с начала года, по данным Росстата, демонстрируют цены на иномарки - на 10,1%. С конца августа они подросли на 0,52%.

В июльском докладе об индексе потребительских цен Росстат сообщал, что к концу I полугодия 2021 года рост цен на легковые машины в РФ уже превышал 7%: стоимость новой отечественной легковой машины увеличилась почти на 7,1%, иномарки - на 7,2%.

Скачок цен на машины происходит на фоне глобального дефицита полупроводников, который уже стал явным сдерживающим фактором для российского авторынка.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в августе 2021 года из-за дефицита чипов снизились рекордными темпами с "ковидного" мая 2020 года - сразу на 17%, до 114,13 тысяч штук. В январе-августе 2021 года в РФ было продано 1,068 млн автомобилей (+21,3% к 2020 году и -4,2% к 2019 году).

Глава комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штэрцель отмечал, что "хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением".

В АЕБ ожидают "нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев".

Ассоциация европейского бизнеса Росстат

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