PayPal ведет переговоры о покупке Pinterest

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings Inc ведет переговоры о покупке интернет-сервиса визуальных закладок Pinterest Inc, сообщают западные СМИ.

Переговоры находятся на раннем этапе и могут не привести к заключению сделки.

Покупка Pinterest стала бы крупнейшим приобретением PayPal, пишет The Wall Street Journal. На текущий момент самой крупной сделкой для компании стало приобретение Honey Science Corp. примерно за $4 млрд в 2019 году.

Приобретение Pinterest, онлайн-платформы, на которой пользователи делятся фотографиями, а также рецептами, идеями по оформлению интерьера и другой информацией, позволит пользователям PayPal найти новые вещи для покупки, что приведет к увеличению объема платежей.

Pinterest в апреле расширила партнерство с канадской Shopify Inc., оператором платформы для создания интернет-магазинов, заключенное в 2020 году, за пределы США и Канады.

Pinterest вышла на публичный рынок в 2019 году, за последний год ее бумаги демонстрируют существенную волатильность на фоне неоднозначных финансовых результатов. Количество пользователей платформы резко выросло в начале пандемии. Между тем в июле компания сообщила, что ее число ежемесячно активных пользователей упало на 5% в годовом выражении.

Клиентами PayPal являются более 400 млн потребителей и продавцов более чем на 200 рынках. Компания сообщила в конце июля, что общий объем платежей на ее платформе по итогам второго квартала увеличился на 40%, до $311 млрд.

Акции PayPal в ходе предварительных торгов в четверг растут на 0,7%, цена бумаг Pinterest уменьшается на 1,6%.