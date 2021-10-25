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PayPal не планирует покупать Pinterest

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американская платежная система PayPal Holdings Inc не планирует заключать сделку по покупке интернет-сервиса визуальных закладок Pinterest Inc, говорится в сообщении PayPal.

Ранее западные СМИ сообщали, что стороны ведут переговоры по поводу сделки.

В сообщении PayPal говорится, что компания "не преследует цель по приобретению Pinterest на текущий момент".

Покупка Pinterest стала бы крупнейшим приобретением PayPal. На данный момент самой крупной сделкой для компании стало приобретение Honey Science Corp. примерно за $4 млрд в 2019 году.

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Приобретение Pinterest, онлайн-платформы, на которой пользователи делятся фотографиями, рецептами, идеями по оформлению интерьера и другой информацией, позволило бы пользователям PayPal найти новые вещи для покупки, что привело бы к увеличению объема платежей.

Pinterest в апреле расширила партнерство с канадской Shopify Inc., оператором платформы для создания интернет-магазинов, заключенное в 2020 году, за пределы США и Канады.

Pinterest вышла на публичный рынок в 2019 году, за последний год ее бумаги демонстрируют существенную волатильность на фоне неоднозначных финансовых результатов. Количество пользователей платформы резко выросло в начале пандемии. Между тем в июле компания сообщила, что число ее ежемесячно активных пользователей упало на 5% в годовом выражении.

Клиентами PayPal являются более 400 млн потребителей и продавцов более чем на 200 рынках. Компания сообщила в конце июля, что общий объем платежей на ее платформе по итогам второго квартала увеличился на 40%, до $311 млрд.

Акции PayPal в ходе предварительных торгов в понедельник растут на 6,9%, цена бумаг Pinterest уменьшается на 12,2%.

PayPal Pinterest

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