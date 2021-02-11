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FT узнала о попытке Microsoft купить Pinterest

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft некоторое время назад обращалась с предложением о покупке к интернет-сервису визуальных закладок Pinterest, капитализация которого составляет порядка $50 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из них, сейчас переговоры о сделке не ведутся.

Pinterest, акции которой взлетели в цене на 240% за последний год на фоне пандемии коронавируса, давала понять в прошлом, что хотела бы остаться независимой компанией.

Покупка Pinterest стала бы крупнейшим приобретением Microsoft, которая стремится создать портфель активных сетевых сообществ, в том числе чтобы расширить круг крупных клиентов ее собственной облачной платформы Azur.

Pinterest, количество пользователей которой составляет порядка 459 млн, использует инфраструктуру Amazon Web Services (AWS).

Приобретение платформ с существенным числом активных пользователей также может давать Microsoft важные данные для других направлений бизнеса компании, пишет FT. Например, данные соцсети профессионалов LinkedIn, которую Microsoft купила за $26 млрд в 2016 году, используются для "настройки" других приложений и сервисов Microsoft.

В прошлом году Microsoft объявляла, что планирует купить американский бизнес китайского сервиса коротких видео TikTok, но эта сделка не состоялась.

Microsoft Pinterest США Amazon Azur TikTok

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