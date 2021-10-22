ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4-7,9%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4-7,9% с прежних ожиданий 5,7-6,2%, прогноз на следующий год регулятор сохранил на уровне 4-4,5%.

ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку на нестандартные 75 базисных пунктов (до 7,5%), указав, что инфляция складывается выше июльского прогноза.

В сентябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен значимо выросли. Годовая инфляция увеличилась до 7,4% (после 6,7% в августе) и, по оценке на 18 октября, возросла до 7,8%.

ЦБ отмечает, что в ускорении годовой инфляции со второй половины августа существенную роль играет рост цен на плодоовощную продукцию. Но и показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении.

"Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках", - говорится в сообщении ЦБ.

Вместе с тем действие разовых проинфляционных факторов со стороны предложения транслируется в рост цен по более широкому кругу товаров и услуг из-за высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В октябре инфляционные ожидания населения вновь повысились и достигли максимальных значений за последние пять лет. Последние данные также указывают на увеличение ценовых ожиданий предприятий. Их ожидания по-прежнему остаются вблизи многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

"Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - заявил ЦБ.