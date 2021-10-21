Квартальная выручка Volvo выросла на 17%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, в третьем квартале 2021 года увеличил выручку на 17%, а его чистая прибыль превзошла прогнозы экспертов.

В июле-сентября чистая прибыло компании составила 7,05 млрд шведских крон ($818,9 млн) против прибыли в 5,72 млрд крон годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 6,27 млрд крон.

Квартальная выручка Volvo увеличилась до 85,26 млрд шведских крон с 76,85 млрд крон.

Тем не менее объем заказов грузовиков в минувшем квартале упал на 11%, до 51 118, тогда как поставки подскочили на 16,6%, до 43 980 Заказы строительного оборудования сократились на 0,5%, до 20 740, а поставки - на 8,5%, до 18 090.

"Ситуация в глобальных цепях поставок полупроводниковых компонентов и других запчастей остается нестабильной, поскольку мы столкнулись с перебоями поставок, непредсказуемостью и недостаточными мощностями фрахта", - заявил глава Volvo Мартин Лундстед.

В компании также отметили, что ей пришлось ввести некоторые ограничения при распределении заказов из-за их большого количества и увеличения времени поставки компонентов.

Volvo ухудшила годовой прогноз относительно рынка грузовых автомобилей в Европе и Северной Америке, но улучшила для индийского рынка.

Акции Volvo в ходе торгов в четверг дорожают на 0,5%. С начала текущего года капитализация компании повысилась на 3,8%, до 410,4 млрд крон.