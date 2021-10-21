Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Квартальная выручка Volvo выросла на 17%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Шведский концерн Volvo AB, занимающий второе место в мире по объему производства грузовых автомобилей, в третьем квартале 2021 года увеличил выручку на 17%, а его чистая прибыль превзошла прогнозы экспертов.

В июле-сентября чистая прибыло компании составила 7,05 млрд шведских крон ($818,9 млн) против прибыли в 5,72 млрд крон годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 6,27 млрд крон.

Квартальная выручка Volvo увеличилась до 85,26 млрд шведских крон с 76,85 млрд крон.

Тем не менее объем заказов грузовиков в минувшем квартале упал на 11%, до 51 118, тогда как поставки подскочили на 16,6%, до 43 980 Заказы строительного оборудования сократились на 0,5%, до 20 740, а поставки - на 8,5%, до 18 090.

"Ситуация в глобальных цепях поставок полупроводниковых компонентов и других запчастей остается нестабильной, поскольку мы столкнулись с перебоями поставок, непредсказуемостью и недостаточными мощностями фрахта", - заявил глава Volvo Мартин Лундстед.

В компании также отметили, что ей пришлось ввести некоторые ограничения при распределении заказов из-за их большого количества и увеличения времени поставки компонентов.

Volvo ухудшила годовой прогноз относительно рынка грузовых автомобилей в Европе и Северной Америке, но улучшила для индийского рынка.

Акции Volvo в ходе торгов в четверг дорожают на 0,5%. С начала текущего года капитализация компании повысилась на 3,8%, до 410,4 млрд крон.

Volvo Швеция Мартин Лундстед

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

COVID-19 увеличил вдвое долю наследственных квартир на вторичном рынке Москвы

Brent торгуется у $85,68 за баррель

Dow Jones и S&P 500 выросли на сильной корпоративной отчетности

Dow Jones и S&P 500 выросли на сильной корпоративной отчетности

"Ренессанс страхование" в рамках IPO разместило акции по нижней границе

Инфляция в РФ в годовом выражении достигла 7,8%

Рост цен на бензин в РФ с 12 по 18 октября ускорился до 0,3%

Украинским банкам запретят принимать российские рубли для депозитов физлиц

Украинским банкам запретят принимать российские рубли для депозитов физлиц

Нефть Brent подорожала до $85,38 за баррель на данных о запасах в США

Курс биткойна достиг очередного рекорда, превысив отметку в $66000

Курс биткойна достиг очередного рекорда, превысив отметку в $66000

ЦБ РФ готов расширить тарифный коридор по ОСАГО на 10% для физлиц

ЦБ РФ готов расширить тарифный коридор по ОСАГО на 10% для физлиц
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });