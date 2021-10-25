Volvo Cars проведет IPO по нижней ценовой границе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Cars, владельцем которого является китайская Zhejiang Geely Holding Group Co., в рамках первичного размещения в Стокгольме продаст акции по цене 53 кроны ($6,18).

Ранее компания говорила о том, что планирует разместить бумаги по цене 53-68 крон и привлечь около 25 млрд крон. Теперь объем IPO оценивается в 20 млрд крон, пишет The Wall Street Journal.

После размещения free float будет составлять 16-17,9% в зависимости от исполнения опциона.

Торги акциями Volvo Cars на Nasdaq Stockholm начнутся в пятницу, а не в четверг, как планировалось ранее.

"Мы очень довольны сильной поддержкой, которую получили от долгосрочных институциональных инвесторов, и я также хотел бы отметить очень высокий спрос со стороны розничных инвесторов", - сказал гендиректор компании Хокан Самуэльссон.

Поступления от IPO Volvo Cars потратит на переход на выпуск электромобилей. Кроме того, компания намерена инвестировать часть средств в производство автомобильных аккумуляторов в Европе, США и Китае, а также в операции по производству двигателей для электромобилей.

Ford Motor продал Volvo китайской Geely в 2010 году за $1,8 млрд. Шведский производитель был хорошо известен по всему миру благодаря своим безопасным автомобилям, однако на момент продажи продуктовая линейка компании не привлекала покупателей.

Geely поддержала восстановление Volvo, открыв китайский рынок для бренда и предоставив необходимое финансирование. В результате компания вернулась на прибыльный уровень, в том числе за счет хороших продаж электромобилей.

К 2030 году Volvo планирует производить только электромобили. К этому времени компания намерена постепенно вывести из глобального модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая гибриды.

В первом полугодии продажи Volvo выросли на 41% относительно того же периода прошлого года - до 380,757 тыс. машин. В том числе в США они увеличились на 47% и составили 63,754 тыс. штук.

В 2018 году Volvo уже хотела выйти на открытый рынок, но отложила IPO из-за опасений, что мировая торговая война снизит цену размещения. Ранее в 2021 году шведская компания и Geely отказались от планов полномасштабного слияния, решив вместо этого объединить бизнесы по производству двигателей и трансмиссий.

Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. В ее штате около 40 тысяч человек.

Глобальные продажи Volvo Cars в 2020 году составили 661 713 автомобилей, это на 6,2% меньше, чем в 2019 году.