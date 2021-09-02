В Volvo запланировали тест беспилотного грузовика на трассе М-11

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo готов протестировать беспилотные грузовики на участках скоростной автотрассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, Минтранс готовит испытания с 2022 года, сообщила пресс-служба министерства.

Соглашение с новыми участниками проекта Минтранса РФ по развитию беспилотных логистических коридоров было подписано на ВЭФ-2021. Помимо Volvo, ставшего первым участвующем в проекте иностранным автопроизводителем, его подписали "Почта России", ГТЛК и "ВТБ Инфраструктурный Холдинг". Они дополнили формируемый проектный консорциум, в который ранее также вошли ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ), "Национальные Телематические Системы" (НТС), "СберАвтоТех", "КАМАЗ", "Деловые линии", Globaltruck, "Первая экспедиционная компания" (ПЭК) и X5 Group.

"Мы имеем успешный опыт эксплуатации полуавтономных и автономных грузовых автомобилей Volvo на закрытых территориях в Швеции: в шахтах, карьерах, портово-логистических терминалах. Испытания на участках скоростной магистрали М-11 в России могли бы стать следующим этапом в развитии подключенных беспилотных грузовиков Volvo", - цитирует пресс-служба Минтранса гендиректора российского представительства Volvo Сергея Яворского.

До 2030 года около 20 тыс. км федеральных дорог станут основой беспилотных логистических коридоров. На первом этапе - М-11 "Нева", далее - участки международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", автодороги М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", ЦКАД и М-12. Для снижения рисков при движении автономных фур и исключения их заезда в городской трафик планируется создание специальных хабов и государственного центра управления трафиком беспилотников, отмечает Минтранс.

По расчетам министерства, использование автономных грузовиков на М-11 на четверть увеличит коммерческую скорость доставки грузов и позволит на 15% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний.

Минтранс и ЦТЛ формируют заявку для создания беспилотных логистических коридоров в рамках экспериментальных правовых режимов, что, по планам министерства, позволит уже со следующего года начать тестовые заезды беспилотных грузовиков на участках трассы М-11. "Это станет первым шагом к их масштабному коммерческому использованию на магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года и запуску автономных перевозок между Азией и Европой к 2030 году", - говорится в сообщении министерства.