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ЦБ сохранил ястребиный сигнал с повышением ставки и усилил акцент на рисках инфляции

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Банк России, повысив ключевую ставку неожиданно широким шагом, не стал смягчать ястребиную тональность сигнала о будущей направленности ДКП. При этом регулятор усилил формулировку, в которой обозначает оценку проинфляционных рисков.

ЦБ в пятницу принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - с 6,75% до 7,5%. Это шестое повышение ставки подряд в нынешнем цикле ужесточения политики и первый шаг в 75 б.п. (до это были два шага по 25 и 50, и один - в 100 б.п.).

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Решение ЦБ можно считать неожиданным для рынка. Большинство аналитиков на фоне разгона инфляции (по данным Росстата, годовой показатель на 18 октября составлял около 7,8% по сравнению с 7,4% на конец сентября) склонялись к варианту с повышением на 50 б.п. При этом популярность второго наиболее распространенного в прогнозах варианта - шага в 25 б.п. - несколько выросла в последние дни перед советом на фоне объявления о введении периода нерабочих дней в связи с очередной волной заболеваемости коронавирусом. Шаг в 75 пунктов (и даже 100) также упоминался в ряде прогнозов, но скорее в качестве гипотетической возможности.

В сентябре, повысив ставку на 25 пунктов, ЦБ дал такой сигнал о будущей направленности ДКП, упомянув о повышении ставки во множественном числе. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении от 10 сентября.

Этот крайне жесткий сигнал, несмотря на "ястребиное" решение регулятора, в новом заявлении сохранен полностью неизменным, то есть и после повышения ставки сразу на 75 б.п. ЦБ допускает, что для возвращения на прогнозную траекторию инфляции потребуется неоднократно ужесточать политику.

В октябрьском заявлении ЦБ усилил формулировку о балансе рисков, добавив в нее термин "значимый". "Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - сказано в заявлении ЦБ.

ЦБ РФ

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