ЦБ счел, что рост рубля на 10% "вычитает" из инфляции 0,5 п.п. в течение года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Укрепление рубля на 10%, по оценке ЦБ, "вычитает" из инфляции примерно 0,5 процентного пункта в течение года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Курс у нас плавающий, на него оказывает влияние множество факторов. Безусловно, значимое влияние оказывает хорошая конъюнктура мировых товарных рынков, рост стоимостных объемов нашего экспорта, потому что мировая экономика восстанавливается и больше спроса в физическом объеме на товары нашего экспорта. Восстановление объемов экспорта нефти, нефтепродуктов, металлов и так далее улучшает наш текущий счет и действует в сторону укрепления рубля", - ответила она на вопрос о причинах укрепления рубля.

"Повышение ставки, безусловно, повышает привлекательность рублевых активов не только для иностранных инверторов, но и для наших граждан", - добавила она.

"Сами изменения валютного курса в цены переносятся постепенно, как правило, это процесс от трех до шести месяцев в зависимости от групп товаров. Мы оцениваем степень переноса изменения курса в темпы изменения цен - по нашим оценкам, это коэффициент 0,05. Это означает, что укрепление курса на 10% с учетом лагов вычтет из инфляции примерно 0,5 процентного пункта на горизонте одного года. Мы это учитываем в наших прогнозах и расчетах", - рассказала Набиуллина об оценке ЦБ влияния укрепления рубля на инфляцию.