Доллар опустился ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Евро и доллар дешевеют на Московской бирже в пятницу днем, курс евро опустился ниже 82 рублей впервые с 22 июля 2020 года, доллар упал ниже 70 рублей впервые с 29 июня 2020 года.

Курс доллара составил 69,985 руб. в 13:33, что на 1,11 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,4675 руб., подешевев на 1,1875 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,14 рубля - до 75,15 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро в пятницу днем с учетом решения Банка России повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50%. Регулятор выбрал нестандартный шаг: подавляющее большинство аналитиков ждали повышения ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. - до 7,25%. При этом некоторые эксперты допускали шаг лишь в 25 б.п. - повышения до 7,0%.

Поддержку рублю также оказал общемировой спрос на риск, повысившийся на информации китайских СМИ, что девелопер China Evergrande Group выплатил проценты по долларовым облигациям, не допустив дефолта.