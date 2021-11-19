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Минэкономразвития ожидает в начале 2022 года курс рубля в 71-72 рубля/$

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития считает реалистичным некоторое укрепление рубля относительно текущих уровней к началу 2022 года до 71-72 рублей за доллар, сказала "Интерфаксу" замруководителя ведомства Полина Крючкова, курирующая в министерстве макропрогноз.

"В последние пару месяцев рубль устойчиво двигался к нашему прогнозу. Когда мы делали прогноз в середине года, считали, что рубль несколько недооценен и что он будет укрепляться. Что, собственно, и происходит, - отметила она. - Другое дело, что и цены на нефть и другие энергоносители оказываются чуть выше прогнозных, то есть, в принципе, рубль может укрепиться еще больше".

"Диапазон в районе 71-72 рубля за доллар до конца этого года - начала следующего мне кажется вполне нормальным, вполне реалистичным", - озвучила Крючкова ожидания министерства.

Прогноз министерства по среднегодовому курсу доллара на 2022 год равняется 72,1 рубля.

Минэкономразвития Полина Крючкова

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