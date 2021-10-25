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Нефть Brent подорожала до $86,25 за баррель

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться, после того как они завершили "в плюсе" прошлую неделю.

Этому способствуют сильный спрос и ограниченные поставки, отмечают эксперты.

Поддержку американской нефти также оказывает слабое восстановление добычи нефти в США и ослабление ограничений на путешествия, сообщает MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени подорожали на $0,72 (на 0,84%) - до $86,25 за баррель. В пятницу их цена выросла на $0,92 (на 1,1%) и составила на закрытие $85,53 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром повышаются на $0,79 (на 0,94%) - до $84,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $1,26 (на 1,5%) и составила $83,76 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,9%. WTI завершила приростом девятую неделю подряд, прибавив 2,6%.

"Нефть продолжает трехмесячный рост, за время которого она прибавила почти 30%, поскольку COVID-19 достиг пика и США разрешают поездки для вакцинированных путешественников, - отмечает главный исполнительный директор Infrastructure Capital Advisors Джей Хэтфилд. - Мы ожидаем, что нефть продолжит ралли на подходах к ноябрю, и более холодная погода вызовет рост потребления топлива, а праздничные дни стимулируют повышение спроса на бензин".

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, быстро приближаются к критически низким уровням и аналитики ожидают ускорения этого спада. Когда это было в последний раз, цены на нефть превышали $100, отмечает The Wall Street Journal.

Эксперты Infrastructure Capital Advisors прогнозируют котировки нефти в следующем году в диапазоне $80-100 за баррель на фоне возобновления спроса на международные путешествия.

нефть

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