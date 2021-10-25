Саудовский принц призвал нефтяников не расслабляться и упомянул локдаун в Москве

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Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Странам ОПЕК+ рано расслабляться, думая об ускоренном повышении нефтедобычи, поскольку пандемия не закончилась, о чем свидетельствует недавно объявленный локдаун в Москве, заявил Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

"Нам нельзя недооценивать ситуацию, у нас все еще пандемия COVID-19, - ответил он на вопрос о спросе на нефть в 2022 году. - Все еще есть локдауны, один из них в Москве, объявленный два дня назад. Все еще ограничено использование керосина. Я не говорю, что ситуация такая же сложная, как раньше... но нам нужно быть осторожными, чтобы недооценивать ситуацию".

Комментируя возможность увеличения нефтедобычи, чтобы хотя бы довести уровень исполнения сделки ОПЕК+ до 100%, а не 115%, то есть более существенного ограничения добычи, чем планировалось, Абдулазиз бен Сальман сказал: "Нам все еще нужно многое сделать".

"Если вы посмотрите на траекторию 2022 года и то увеличение добычи (запланированное ОПЕК+. - ИФ) на 400 тысяч б/с каждый месяц до сентября 2022 года, без учета возможного увеличения добычи в таких странах, как Иран и Венесуэла, поговорите с экспертами, и они вам скажут, что к концу 2022 года ожидается огромный рост коммерческих запасов нефти. Это реальность, а не цифры - это восемь источников информации, не только (аналитики - ИФ) МЭА или ОПЕК", - сказал принц.

Однако, по его словам, даже если увеличивать добычу, нужно понимать, для чего, отметив, что объем угля или газа, который может быть замещен мазутом или нефтью, ограничен. Ранее он говорил о разных оценках такого потенциального спроса на нефть в 400-600 тысяч б/с.

Министр нефти Нигерии Тимипре Силва также заявил агентству, что ОПЕК+ надо противостоять призывам увеличить добычу нефти быстрее, чем они запланировали, пока ситуация с коронавирусом не ослабла.

Президент России Владимир Путин объявил по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В шести регионах такой режим вступил в силу уже 25 октября, в Москве и Московской области его введут 28 октября.