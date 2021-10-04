Volvo Cars в ходе IPO могут оценить в $25 млрд

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Cars, владельцем которого является китайская Zhejiang Geely Holding Group, завершает подготовку планов первичного размещения акций в Стокгольме и собирается объявить подробности листинга в ближайшее время, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, оценка компании может составить порядка $25 млрд. Издание напоминает, что Ford Motor в 2010 году из-за ухудшения ситуации после финансового кризиса продала шведскую компанию китайской Geely за $1,8 млрд.

При оценке в $25 млрд рыночная стоимость Volvo будет выше, чем у французской Renault SA (чуть более $10 млрд) при том, что шведская компания продает гораздо меньше машин.

Volvo была хорошо известна по всему миру благодаря своим безопасным автомобилям, однако на момент сделки 2010 года продуктовая линейка компании не привлекала покупателей. Geely поддерживала восстановление Volvo, открыв китайский рынок для бренда и предоставив необходимое финансирование. В результате шведская компания вернулась к прибыли, в том числе за счет хороших продаж электромобилей.

К 2030 году Volvo планирует выпускать только электромобили. К этому времени компания намерена постепенно вывести из глобального модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая гибриды.

В первом полугодии продажи 2021 года Volvo выросли на 41% в годовом измерении, до 380 757 машин. Рост продаж в США составил 47% (63 754 автомобилей). Глобальные продажи компании в 2020 году составили 661 713 автомобилей, снизившись на 6,2%. В 2019 году компания зафиксировала рекордный показатель по итогам шестого года подряд.

В 2018 году Volvo уже хотела выйти на открытый рынок, но отложила проведение IPO из-за опасений, что мировая торговая война снизит цену размещения. Ранее в этом году шведская компания и Geely отказались от планов полномасштабного слияния, решив вместо этого объединить бизнесы по производству двигателей и трансмиссий. О решении автопроизводителя вернуться к планам по размещению в Стокгольме, Bloomberg узнал в мае 2021 года.

Пока не ясно, какая доля шведской компании будет выставлена для продажи в рамках IPO, отмечает WSJ. Ранее планировалось, что Geely останется основным акционером Volvo после листинга.

Шведская компания существует с 1927 года и сейчас продает автомобили примерно в 100 странах. В ней работает около 40 тысяч человек.