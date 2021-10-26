Греф заявил, что 2021 год станет для Сбербанка одним из самых успешных

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Сбербанка в 2021 году превысит 1 трлн рублей, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В этом году, наверное, мы превысим триллион рублей до конца года. В этом смысле этот год, наверное, один из самых успешных", - сказал Греф.

Он отметил продолжающееся восстановление российской экономике, оживление промышленности и рост спроса на кредитные ресурсы. "Наши изначальные предположения по росту кредитования были значительно менее оптимистичными", - добавил глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк за девять месяцев 2021 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза - до 936,7 млрд рублей. Финансовые результаты по МСФО кредитная организация представит в четверг, 28 октября.

Стратегия Сбербанка на 2018-2020 годы предусматривала выход прибыли группы на уровень в 1 трлн рублей в 2020 году. Однако в июне 2020 года Греф заявил, этот уровень не будет достигнут из-за пандемии. Позднее в интервью Bloomberg TV он сообщил, что прибыль в 1 трлн рублей будет достигнута не ранее 2022 года. Сбербанк в июле 2021 года вновь заговорил о возможном достижении ориентира по прибыли в 1 трлн рублей в этом году.