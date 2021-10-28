Сбербанк увеличил квартальную чистую прибыль по МСФО на 28%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 28,3% - до 348,3 млрд рублей по сравнению с 271,4 млрд рублей прибыли за июль-сентябрь 2020 года.

Чистая прибыль банка за девять месяцев выросла в 1,8 раза - до 978,1 млрд рублей против 558,6 млрд рублей годом ранее.

Консенсус-прогноз предполагал рост чистой прибыли в третьем квартале на 26,1% - до 342,3 млрд рублей. Исходя из этого прогноза, чистая прибыль за 9 месяцев текущего года ожидалась в размере 972,1 млрд рублей (рост в 1,7 раза).

Сбер отмечает, что на результаты квартала оказало влияние признание прибыли от прекращенной деятельности в связи с продажей группы "Евроцемент" в размере 65 млрд рублей. В результате чистая прибыль банка от продолжающейся деятельности в III квартале 2021 года составила 281,8 млрд рублей (+6,1% г/г), за 9 месяцев - 904,2 млрд рублей (+63,6% г/г).

"Сильные результаты и текущая динамика бизнеса дают все основания для улучшения прогноза наших финансовых результатов на 2021 год: мы считаем, что рентабельность капитала Сбера превысит 23%", - отметила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико, слова которой приводятся в сообщении. Ранее банк прогнозировал ROE в 2021 году свыше 22%.

Отрицательная EBITDA сегмента "нефинансовый бизнес" группы Сбербанка в отчетном квартале составила 9,5 млрд рублей против 2,1 млрд рублей годом ранее. Накопленный показатель отрицательной EBITDA этого сегмента за 9 месяцев - 25 млрд рублей против 7,8 млрд рублей в 2020 году.

Выручка сегмента растет темпами, сопоставимыми с динамикой убытков: за 9 месяцев она увеличилась в 2,8 раза, до 121,7 млрд с 43 млрд рублей в тот же период 2020 года. За третий квартал выручка выросла до 47,6 млрд с 18,3 млрд рублей.

GMV сегмента e-commerce в третьем квартале вырос с 2,8 млрд до 28,1 млрд рублей, отрицательная EBITDA - до 10,2 млрд с 1,8 млрд рублей. В сегменте FoodTech&Mobility выручка увеличилась с 1,5 млрд до 4,7 млрд рублей, а отрицательная EBITDA сократилась с 2,8 млрд до 2,3 млрд рублей.

В сегменте "развлечения" выручка выросла в третьем квартале с 1,9 млрд до 3,4 млрд рублей, отрицательная скорректированная EBITDA - с 2,2 млрд до 2,6 млрд рублей.

Сегмент "здоровье" показал рост квартальной выручки с 0,5 млрд до 1 млрд рублей. и отрицательную EBITDA в 100 млн рублей.

Сегмент B2B-сервисов продемонстрировал увеличение выручки с 8,3 млрд до 12,9 млрд рублей при практически неизменной EBITDA на уровне 3,1 млрд руб.

Зачисление единовременных государственных выплат и сезонные предложения поддержали спрос на потребительское кредиты, которые в отчетном квартале увеличились на балансе Сбербанка на 7,5% против роста на 7,3% кварталом ранее.

С начала года портфель потребительских ссуд крупнейшего российского банка вырос на 19%

В целом розничный кредитный портфель банка превысил 11 трлн рублей, показав рост на 6,5% за третий квартал и 18,5% с начала года. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле впервые превысила 40% на конец квартала. Доходность розничных кредитов осталась без изменений и составила 11,1%.

Ипотечный портфель Сбербанка вырос на 6,4% за квартал и на 19,8% с начала года. Спрос населения на ипотечное кредитование остается достаточно высоким при поддержке собственных продуктов банка и изменений условий госпрограммы для семей с детьми, указывает банк.

Корпоративный кредитный портфель банка составил 16,5 трлн рублей, прибавив 3,8% за отчетный квартал, или 3,7% без учета валютной переоценки за счет рублевого кредитования. На динамику портфеля оказало влияние погашение кредитов государственным и муниципальным учреждениям в связи с замещением их задолженности бюджетными кредитами. Без учета этого фактора рост корпоративного кредитного портфеля составил 5,3% за квартал, 7,4% с начала года. На фоне роста ставок в экономике доходность корпоративных кредитов выросла на 50 базисных пунктов (б.п.), до 7,1%, благодаря существенной доле кредитов по плавающим ставкам, доля которых превысила 44% на конец отчетного квартала.

Средства физических лиц на конец сентября превысили 17,3 трлн рублей, показав прирост на 2,1% за третий квартал, в том числе за счет зачисления единовременных социальных выплат населению. Стоимость срочных розничных вкладов за квартал выросла на 30 б.п. и составила 4,0%.

Доля остатков на текущих расчетных счетах клиентов в объеме средств физических лиц выросла до 42,8% (+1,8 п.п.) благодаря растущей доле безналичных расчетов, а также высокому спросу на использование эскроу-счетов.

Средства юридических лиц выросли на 6,1% за третий квартал - до 11,6 трлн рублей. Стоимость срочных депозитов юридических лиц выросла на 80 б.п. на фоне повышения рыночных ставок и составила 4,3%.