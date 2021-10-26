Греф счел, что ипотека будет одним из драйверов роста ВВП в ближайшие годы

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Ипотека будет одним из драйверов экономического роста в ближайшие годы, Россия в этом сегменте сильно недокредитована, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы думали, что упадет серьезно кредитование ипотеки после того, как была отменена государственная программа для ряда категорий, но тем не менее в этом году мы ждем прироста по сравнению с прошлым годом, когда действовала льготная программа", - заявил Греф.

"Удивительно, но спрос очень большой, девелоперы начинают стимулировать сами вместе с банками, компенсируя отмену для части людей государственной программы, снижают цены и делают специальные скидки. В общем, мы очень близко возвращаемся к тем параметрам, которые были вместе с государственными субсидиями. Был такой момент, когда резко упали выдачи ипотеки, но сейчас они постепенно восстанавливаются. И хороший рост спроса на ипотеку для семей с детьми, по которым государственная программа работает", - добавил он.

Сбербанк видит быстрое восстановление экономики: по оценкам банка, в 2021 году рост ВВП будет в районе 4,5%, ожидания на следующий год в целом "достаточно неплохие" - в районе 3% ВВП.

"Очень сильно мы недокредитованы, и ипотека у нас пока по отношению к ВВП находится на очень низком уровне", - сказал Греф, указав, у РФ есть потенциал роста ипотеки в 2,5 раза.

"Поэтому, скорее всего, мы в ближайшие годы будем иметь и спрос на рынке строительства и стройматериалов, что хорошо. Поэтому если такая инфляционная волна не заденет так сильно, не будет продолжаться так, как сейчас (к сожалению, металлы и все остальное очень сильно подорожали, из-за этого подпрыгнули цены на жилье, конечно), то в принципе мы бы видели ипотеку и строительство как один из драйверов экономического роста", - добавил он.

Программы льготного ипотечного кредитования позволили поддержать спрос на ипотеку и жилье во время острой фазы пандемии. Однако стимулирование ипотечного кредитования без соразмерного роста жилищного строительства способствовало росту цен на недвижимость. В отдельных регионах рост цен достиг 20-30% на фоне снижения реальных доходов населения. Это привело к тому, что доступность жилья в ипотеку для населения практически не изменилась, несмотря на существенное снижение ставок по ипотечным кредитам с начала пандемии (с 8,7% до 7,3%).

В начале года ЦБ отмечал признаки перегрева на рынке ипотеки, который в 2021 году, как ожидает регулятор, покажет прирост на 23-27%. Для поддержания высоких стандартов ипотечного кредитования ЦБ с 1 августа повысил надбавки по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20% до доковидного уровня.

"Мы смотрим, что происходит с показателями долговой нагрузки, с соотношением стоимости залога и стоимости кредита. Пока существенных здесь изменений мы не видим, но будем смотреть, как будет развиваться ситуация, и если показатели будут вызывать опасения, то мы, конечно, будем готовы рассматривать дополнительные макропруденциальные меры", - предупредила на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина.