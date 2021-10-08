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ВТБ заметил смещение спроса ипотечников на вторичный рынок в Москве

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Интерес ипотечных заемщиков в Москве все больше смещается в сторону вторичного рынка жилья, рассказали в пресс-службе ВТБ.

За первые девять месяцев 2021 года доля кредитов на квартиры в новостройках в ВТБ снизилась на 6 п.п. в годовом измерении и составила 50% по числу сделок. На первичном рынке с начала года банк выдал 126 млрд рублей кредитов, на вторичном - 112 млрд рублей. Общее число сделок превысило 34 тысячи.

Если брать регион в целом, то, с начала года клиенты ВТБ оформили более 46 тысяч ипотечных кредитов в Москве и Подмосковье на общую сумму 286 млрд рублей, более чем на треть превысив результат за 9 месяцев прошлого года.

Средний размер кредита вырос за год на треть - до 6,2 млн рублей.

Эксперты банка отмечают, что одновременно со смещением спроса на вторичный рынок сокращается и спрос на льготную ипотеку, условия которой изменились после 1 июля. По сравнению с началом года в ВТБ доля продаж в рамках госпрограммы уменьшилась до 11%. Но при этом растут продажи по "семейной ипотеке", доля которой по итогам сентября достигла 17%, увеличившись с января на 11 п.п.

"Сокращение спроса на программу господдержки в целом не повлияло на выдачу ипотеки в столичном регионе. По сравнению с прошлым годом мы прогнозируем рост рынка до рекордных 1,8 трлн рублей, что на четверть выше прошлого года. Основным трендом стало перераспределение внимания заемщиков с новостроек на готовое жилье и на программу семейной ипотеки. Ожидаем, что такая тенденция продолжится и в четвертом квартале", - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Ранее в Росреестре сообщали, что общее количество ипотек, зарегистрированных за восемь месяцев 2021 года, составило 2,5 млн. Это на 31% больше, чем годом ранее (1,9 млн). Самыми активными регионами по регистрации ипотечных сделок за отчетный период стали Московская область (214,5 тысячи), Москва (166,5 тысячи) и Краснодарский край (141,4 тысячи).

ВТБ Евгений Дячкин Москва Росреестр

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