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"РЖД" предлагают индексировать тарифы в 2022 году на 6,8%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" предлагает индексировать свои грузовые тарифы в 2022 году на 6,8%, сообщил "Интерфаксу" источник на транспортном рынке.

Эта цифра основывается на базовой индексации по принципу "инфляция минус" в размере 4,3% (рассчитывается на основе макропрогноза РФ как среднее арифметическое фактических индексов потребительских цен за предшествующие два года и прогнозных на следующие два года, уменьшенное на 0,1 процентного пункта).

Однако, по сути, при расчетах повышения тарифов на каждый следующий год фактическим в формуле оказывается только один параметр - за первый из четырех учитываемых лет, а второй индекс (за текущий год) остается прогнозным (в силу того, что итогового его значения просто еще нет), а в последние годы он заметно ниже реальной инфляции, сказал собеседник агентства.

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Накопленную с 2019 года (начала регулирования по формуле "инфляция минус") разницу между прогнозными и фактическими цифрами текущих лет монополия считает эквивалентной примерно 1,5 процентным пунктам и просит возместить ее через базовую индексацию тарифа в 2022 г., что даст 5,8%, добавил источник. Тем самым, по его словам, РЖД рассчитывают компенсировать дополнительную финансовую нагрузку от роста цен на потребляемые услуги и материалы, который оказался выше прогнозных значений министерства экономического развития РФ.

Еще 1 процентный пункт сверх этого монополия просит в качестве инвестиционной надбавки для финансирования капитального ремонта пути - в дополнение к уже взымаемым на эти цели 2 п.п. (утверждена на период до 2025 г.), сказал собеседник "Интерфакса".

Кроме того, он напомнил, что компания сохраняет предложения по трем "точечным" тарифным мерам, реализацию которых было решено отложить в 2021 г.

В частности, речь идет о дополнительном повышении тарифов на контейнерные перевозки (ранее озвучивалась идея индексировать их сверх "базы" на 4,75% в целом или дифференцировано на 3,5% на груженые перевозки на восток в пределах 4 тыс. км, на 5,5% более чем на 4 тыс. км и на 2% - на все порожние рейсы).

Помимо этого, РЖД настаивают на отмене преференций при тарификации порожнего пробега для вагонов с улучшенными техническими характеристиками (основные производители - ПАО "Объединенная вагонная компания" и "Уралвагонзавод") с сохранением в груженом рейсе подтвержденного экономического эффекта для перевозчика. Также "Российские железные дороги" выступают за повышение ставок на транспортировку антрацита до уровня коксующихся углей.

В целом для экономики РФ это даст еще 0,8 п.п. дополнительной тарифной нагрузки, то есть в целом можно говорить о росте транспортной составляющей при железнодорожных перевозках в 2022 г. на 7,7%, заключил собеседник агентства.

По информации источника "Интерфакса", вопрос будет обсуждаться в среду на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

В РЖД от комментариев отказались.

РЖД

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