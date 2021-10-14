Маткапитал в 2022 году проиндексируют на фактическую инфляцию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Размер материнского капитала в 2022 году будет проиндексирован с учетом фактической инфляции, заявил в четверг глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале", - сказал Котяков журналистам "на полях" Евразийского женского форума.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 12 октября перед депутатами Госдумы нового созыва, предложил индексировать материнский капитал в зависимости от фактической, а не прогнозируемой инфляции.

"Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год", - сказал Путин.

Он попросил народных избранников принять соответствующие изменения в закон. "Считаю, что такое решение будет правильным и справедливым. Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства", - сказал Путин.