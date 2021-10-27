Металлурги пожаловались Белоусову на "РЖД"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" предупреждает о риске остановки доменного производства металлургических компаний из-за задержек поставок сырья для собственных производственных нужд из-за трудностей с железнодорожными перевозками. Срок задержек в общей сложности составляет более 20% от нормативного времени, утверждают в "Русской стали".

Письмо ассоциации "О критическом ухудшении эксплуатационной ситуации на железнодорожной сети" (копия имеется в распоряжении "Интерфакса") за подписью президента "Русской стали" и бенефициара "Северстали" Алексей Мордашова на прошлой неделе было направлено первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

"Конвенционные запрещения и действия логистических контролей в направлении ключевых портов по перевалке металлопродукции не позволяют вовремя доставлять российскую продукцию конечным клиентам", - отмечают металлурги.

Сталепроизводители обращают внимание, что возникшие с августа сложности не связаны с ростом спроса на российский уголь на внешних рынках или стоимости аренды подвижного состава (+132% с января по октябрь 2021 года), называя их причиной "снижение эффективности эксплуатационной работы ОАО "РЖД".

По данным, на которые ссылается "Русская сталь", с января по август 2021 года количество брошенных поездов на железнодорожной сети выросло на 41,8%, а с сентября доля составов без локомотивов с грузами металлургических предприятий составляет около 50%.

"Парк магистральных локомотивов РЖД, находящихся в нерабочем состоянии, вырос на 16% к уровню 2020 года, в связи с этим предприятия черной металлургии наблюдают постоянный недостаток тяги как для доставки сырья, так и отправки продукции на экспорт. Наиболее критичная ситуация наблюдается на Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорогах. Отдельно хотим отметить, что финансирование приобретения и поддержания локомотивного парка производится из тарифа, собираемого с грузоотправителей", - жалуются металлурги.

Причиной "снижения эффективности работы РЖД" "Русская сталь" называет отсутствие локомотивных бригад практически на всех направлениях, оптимизацию оперативного персонала без учета роста производства на крупных предприятиях, а также "фрагментированное" исполнение монополией требований правил недискриминационного доступа.

"Учитывая изложенное, просим дать поручения ОАО "РЖД", а также Минтрансу России о принятии мер по нормализации перевозок грузов металлургических предприятий", - говорится в письме.