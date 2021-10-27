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Металлурги пожаловались Белоусову на "РЖД"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" предупреждает о риске остановки доменного производства металлургических компаний из-за задержек поставок сырья для собственных производственных нужд из-за трудностей с железнодорожными перевозками. Срок задержек в общей сложности составляет более 20% от нормативного времени, утверждают в "Русской стали".

Письмо ассоциации "О критическом ухудшении эксплуатационной ситуации на железнодорожной сети" (копия имеется в распоряжении "Интерфакса") за подписью президента "Русской стали" и бенефициара "Северстали" Алексей Мордашова на прошлой неделе было направлено первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову.

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"Конвенционные запрещения и действия логистических контролей в направлении ключевых портов по перевалке металлопродукции не позволяют вовремя доставлять российскую продукцию конечным клиентам", - отмечают металлурги.

Сталепроизводители обращают внимание, что возникшие с августа сложности не связаны с ростом спроса на российский уголь на внешних рынках или стоимости аренды подвижного состава (+132% с января по октябрь 2021 года), называя их причиной "снижение эффективности эксплуатационной работы ОАО "РЖД".

По данным, на которые ссылается "Русская сталь", с января по август 2021 года количество брошенных поездов на железнодорожной сети выросло на 41,8%, а с сентября доля составов без локомотивов с грузами металлургических предприятий составляет около 50%.

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"Парк магистральных локомотивов РЖД, находящихся в нерабочем состоянии, вырос на 16% к уровню 2020 года, в связи с этим предприятия черной металлургии наблюдают постоянный недостаток тяги как для доставки сырья, так и отправки продукции на экспорт. Наиболее критичная ситуация наблюдается на Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорогах. Отдельно хотим отметить, что финансирование приобретения и поддержания локомотивного парка производится из тарифа, собираемого с грузоотправителей", - жалуются металлурги.

Причиной "снижения эффективности работы РЖД" "Русская сталь" называет отсутствие локомотивных бригад практически на всех направлениях, оптимизацию оперативного персонала без учета роста производства на крупных предприятиях, а также "фрагментированное" исполнение монополией требований правил недискриминационного доступа.

"Учитывая изложенное, просим дать поручения ОАО "РЖД", а также Минтрансу России о принятии мер по нормализации перевозок грузов металлургических предприятий", - говорится в письме.

Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" создана для координации усилий по защите интересов российских металлургов и реализации совместных проектов, не носящих коммерческого характера, и объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Членами ассоциации являются Evraz, "Новолипецкий металлургический комбинат", "Магнитогорский металлургический комбинат", "ОЭМК" (входит в "Металлоинвест"), "Мечел", "Объединенная металлургическая компания", "Северсталь", "Трубная металлургическая компания" и "ПМХ".

Компании, входящие в "Русскую сталь", производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.

РЖД Андрей Белоусов

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