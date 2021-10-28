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Лагард заявила, что период высокой инфляции в еврозоне будет дольше ожидаемого

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Период высокой инфляции в еврозоне продлится дольше, чем ожидалось, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

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При этом глава ЕЦБ отметила, что инфляционное давление должно ослабнуть в течение 2022 года.

"Инфляция растет, главным образом, из-за подъема цен на энергоресурсы, но также поскольку восстановление спроса превосходит ограниченное предложение. Мы ожидаем дальнейшего роста инфляции в среднесрочной перспективе, а затем ее замедления в течение следующего года", - сказала Лагард.

Глава ЕЦБ сказала, что экономика еврозоны продолжает активно восстанавливаться, однако интенсивность восстановления в некоторой степени ослабла. При этом она отметила сохранение уверенности потребителей в экономике и высокие темпы расходов.

ЕЦБ Кристин Лагард

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