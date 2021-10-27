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"Газпром" сообщил о встрече с делегацией Молдавии без конкретных результатов

"Газпром" сообщил о встрече с делегацией Молдавии без конкретных результатов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Очередная встреча молдавских чиновников с руководством "Газпрома" закончилась без каких-либо итогов.

"Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза", - говорится в коротком сообщении "Газпрома".

Это первая встреча Спыну с Миллером. В начале октября вице-премьер приезжал в Санкт-Петербург, но встречу с ним вместо Миллера провела зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова.

В 2020 году "Газпром" поставил в Молдавию 3,05 млрд куб. м газа - на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 млрд куб. м).

АО "Молдовагаз" - совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдавии и министерством промышленности Приднестровья.

30 сентября 2021 года ПАО "Газпром" и AО "Молдовагаз" подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдовы. На данный момент Молдавия продолжает переговоры с "Газпромом" о заключении долгосрочного контракта.

Согласно нынешнему контракту, заключенному на октябрь, Молдавия получает газ по цене $790 за тысячу кубических метров. При этом контракт предусматривает получение республикой только 67% от необходимого объема. 22 октября парламент Молдавии объявил о введении чрезвычайного положения в республике в связи с газовым кризисом сроком на 30 дней - до 20 ноября.

Кроме того, как сообщал "Интерфакс", Молдавия решила покупать ежедневно небольшие объемы газа на международном рыке, чтобы восполнить нехватку газа и не допустить падения давления в газопроводе до критического уровня. С целью проведения закупок правительство поручило государственной компании Energocom объявлять ежедневные тендеры. В понедельник первый тендер выиграла польская PGNiG, во вторник - голландская Vitol. Они уже поставили в Молдавию по 1 млн кубометров газа. В среду победило совместное предложение двух компаний - международной компании DXT Commodities и польской PGNiG.

Молдавия Россия Газпром Молдовагаз

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