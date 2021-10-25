Премьер Молдавии высказалась за долгосрочный договор с "Газпромом"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев заинтересован в подписании долгосрочного договора с "Газпромом".

В понедельник вечером в ходе передачи на телеканале ProTV она подтвердила, что в среду, 27 октября, вице-премьер Андрей Спыну отправится в Санкт-Петербург, где проведет переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Переговоры продолжаются. Мы выступаем за подписание долгосрочного договора, по взаимовыгодным ценам и условиям", - сказала премьер.

Она отказалась отвечать на вопросы о политических условиях со стороны России, и не стала комментировать слухи о том, что такие условия выдвигаются.

"Мы ведем переговоры на коммерческую тему. Обсуждаем цены, сроки, объемы газа и т. д. В этих переговорах мы не касаемся политических вопросов. Для этого есть межправительственная комиссия, есть другие площадки", - заявила Гаврилица.

По ее словам, вопрос погашения "исторического долга" за газ не является темой данных переговоров, хотя "этот вопрос поднимается представителями "Газпрома".

"Мы затрагивали этот вопрос, и даже готовы выплатить определенную часть долга в течение конкретного периода времени. Но все должно быть прозрачно. Мы не знаем, откуда образовался этот долг. Мы хотим провести аудит, возможно, и совместный с "Газпромом", чтобы узнать точную сумму долга и разобраться, как его оплатить", - сказала премьер-министр.

По ее мнению, в условиях мирового энергетического кризиса сложно обсуждать реструктуризацию долга за газ.

"Мы готовы обсуждать проблему долга и хотим найти общее решение. Мы заинтересованы в том, чтобы подписать контракт минимум на год. Мы готовы платить за газ в рамках поставок и поэтапно компенсировать долг", - отметила она.

Также Гаврилица выразила удовлетворение тем, что Молдавии удалось осуществить пробную закупку газа у польской PGNiG, но отказалась назвать цену, сославшись на коммерческую тайну.

"Впервые в истории Республики Молдова мы получили небольшой объем природного газа из альтернативного источника, то есть он не был закуплен у "Газпрома", а был приобретен на международном рынке. Это важно, что мы получили первый опыт приобретения газа на международном рынке", - заявила она.

По словам Гаврилицы, в понедельник вечером государственная компания Energocom объявила о приобретении одного миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG. Премьер сообщила, что во вторник утром газ поступит в Молдавию через Украину. При этом Гаврилица категорически отказалась назвать цену купленного в Польше газа.

"Я не могу сказать цену. В договорах такого типа на европейском рынке цена не указывается и делается это для того, чтобы хоть как-то поддерживать конкуренцию на этом рынке. Это считается коммерческой тайной. Это рыночная цена, и каждый может определиться. Это в районе 1 тысячи долларов за 1 тысячи кубометров, в этом районе, я не могу точно сказать цену, это тоже условие контракта, цена не разглашается", - заявила Гаврилица.

Она подчеркнула, что переговоры с "Газпромом" продолжаются.

"Мы пока так же будем покупать газ на международном рынке. Все зависит от предложения на каждый день, так как цены меняются. Мы эти небольшие объемы будем покупать для того, чтобы восполнить нехватку газа от "Газпрома", чтобы не допустить падения давления в газопроводе", - сказала премьер, напомнив, что в октябре Молдавия получает от "Газпрома" только 67% от необходимого объема газа, который составляет около 100 млн кубов.

Ранее в понедельник пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что контракт на пробную закупку 1 млн кубометров газа подписан между молдавской госкомпанией Energocom и польской PGNiG.

В сентябре закончился долгосрочный контракт на поставку российского газа в Молдавию. "Газпром" и "Молдовагаз" продлили действие контракта на месяц. Для нового контракта российская сторона предложила рыночную цену с 25% скидки, но молдавские покупатели настаивают на 50%. Кроме того, Молдавия накопила $709 млн долга за поставки газа, и его погашение является условием "Газпрома" для заключения нового контракта.

В минувшую пятницу парламент Молдавии по предложению правительства объявил в стране на 30 дней режим чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом.