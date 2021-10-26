Молдавия закупит один миллион кубометров газа у компании из Нидерландов

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Один миллион кубических метров газа закупает Молдавия у голландской компании Vitol, которая предложила наилучшие условия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Агентства публичной собственности Молдавии.

Vitol выиграла тендер, объявленный во вторник утром молдавской государственной компанией Energocom, отметили в пресс-службе.

"Vitol, которая является одной из трех ведущих мировых перевозчиков нефтепродуктов, предложила наилучшие условия", - заявили в ведомстве.

Газ поступит в Молдавию в течение дня 27 октября. Другие подробности сделки не сообщаются.

Как сообщалось, Молдавия продолжает переговоры с "Газпромом" о заключении долгосрочного контракта. Согласно нынешнему контракту, заключенному на октябрь, Молдавия получает газ по цене $790 за тысячу кубических метров. При этом контракт предусматривает получение республикой только 67% от необходимого объема. По этой причине Молдавия решила ежедневно закупать небольшой объем газа из альтернативных источников, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

Накануне Energocom подписала с польской компанией PGNiG контракт на пробную покупку одного миллиона кубометров природного газа. Газ поступил в Молдавию во вторник. Цена сделки также на сообщалась, но власти заверили, что тариф, который будут платить граждане за природный газ, остается неизменным.

В пятницу парламент Молдавии объявил о введении чрезвычайного положения в республике в связи с газовым кризисом, сроком на 30 дней - до 20 ноября. Переговоры с "Газпромом" продолжаются, но стороны пока не пришли к соглашению. Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил в понедельник на пресс-конференции, что в среду, 27 октября, он проведет в Санкт-Петербурге переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.