Сечин предупредил о росте цен на энергию из-за введения углеродных налогов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Введение углеродных налогов на традиционные энергоресурсы и необходимость огромных инвестиций в "новую энергетику" приведет к росту цен на энергию для конечных потребителей, заявил на XIV Евразийском экономическом форуме главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Газовый кризис этого года наглядно показал, насколько дефицит одного из энергоресурсов может отразиться на ценах и балансах всей энергетики", - отметил он.

"Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и еще больший рост цен. Для недопущения скатывания мировой экономки в такую энергетическую "инфляционную спираль" подходы по изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными", - подчеркнул Сечин.

"Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, замедлят рост экономики, и эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу", - полагает глава "Роснефти".