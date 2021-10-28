Глава "Роснефти" ждет повторения истории с иском к Shell

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что весьма высоки риски новых судебных климатических исков, подобных истории с Shell. Он сказал об этом на XIV Евразийском экономическом форуме.

По его словам, 2021 год "наглядно показал, что ошибочные решения в области климатической политики могут привести к серьезным негативным последствиям для всей мировой экономики и общества".

"На этом фоне все сильнее звучат требования об отказе от инвестиций в нефть и газ. Создается впечатление, что в отдельных случаях сторонники скорейшего ухода от ископаемых топлив игнорируют риски неминуемой разбалансировки рынков", - Сечин.

Он напомнил, что Нидерландский суд в Гааге 26 мая 2021 года обязал Shell сократить выбросы более значительно и гораздо быстрее, чем предусматривает стратегия компании, одобренная акционерами. 13 октября о том, что это решение вызовет всплески на энергетическом рынке, предупредил президент Владимир Путин.

"Неукоснительное следование законам, действующим в странах, где компания ведет деятельность, не было принято во внимание. Вместо этого компанию обвинили в "ненадлежащем общественном поведении" и нарушении прав человека, которые суд трактовал чрезвычайно широко - каждый факт парниковых выбросов Shell в любой части мира увеличивает риски для жизни жителей Нидерландов. Суд установил, что поскольку уровень моря поднимается повсеместно, это несет риск и самим Нидерландам, часть территории которых расположена ниже уровня океана, - указал глава "Роснефти". - Суду пришлось сослаться на права человека, так как объективно невозможно прийти к однозначному выводу о том, насколько компания виновна в глобальном изменении климата".

"Ранее нефтегазовые компании стремились избавиться от нерентабельных и климатически "грязных" активов. Так, BP вышла из проекта Прудо Бэй на Аляске. Однако это не решает задачу сокращения парниковых выбросов, так как продаваемые мейджорами активы зачастую приобретают небольшие и чаще всего частные компании, которые менее прозрачны и не принимают на себя климатических обязательств", - предупредил Сечин.

"Вынужден констатировать, что риск новых судебных исков такого рода достаточно велик. Под риском находятся не только нефтегазовые компании, но также банки и инвесторы, которым фактически может быть запрещено инвестировать в нефть и газ. Таким образом, помимо экономической системы координат внедряется альтернативная система, строящаяся на климатическом давлении и даже шантаже, исключающая базовый принцип экономической эффективности. При этом игнорируется социальная ответственность игроков рынка, от которой во многом зависит благосостояние людей в целом", - заявил он.

В этом же выступлении он усомнился в целесообразности требований, чтобы компании отказывались от нефти, низкоуглеродной газовой генерации и от использования угля и призвал оценивать риски такого отказа.

Он также отметил, что давление со стороны климатических активистов вынуждает компании сокращать инвестиции в добычу, а это сокращает их будущие доходы и создает риски в отношении стабильности долгосрочного обеспечения спроса на нефть и газ.

"Энергетический переход должен быть основан не на требованиях климатических активистов, а на реальных экономических закономерностях, обеспечивать доход на инвестиции и долгосрочный рост стоимости при одновременном удовлетворении спроса на энергоресурсы и сокращении выбросов", - полагает Сечин.