Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Глава "Роснефти" ждет повторения истории с иском к Shell

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что весьма высоки риски новых судебных климатических исков, подобных истории с Shell. Он сказал об этом на XIV Евразийском экономическом форуме.

По его словам, 2021 год "наглядно показал, что ошибочные решения в области климатической политики могут привести к серьезным негативным последствиям для всей мировой экономики и общества".

"На этом фоне все сильнее звучат требования об отказе от инвестиций в нефть и газ. Создается впечатление, что в отдельных случаях сторонники скорейшего ухода от ископаемых топлив игнорируют риски неминуемой разбалансировки рынков", - Сечин.

Он напомнил, что Нидерландский суд в Гааге 26 мая 2021 года обязал Shell сократить выбросы более значительно и гораздо быстрее, чем предусматривает стратегия компании, одобренная акционерами. 13 октября о том, что это решение вызовет всплески на энергетическом рынке, предупредил президент Владимир Путин.

"Неукоснительное следование законам, действующим в странах, где компания ведет деятельность, не было принято во внимание. Вместо этого компанию обвинили в "ненадлежащем общественном поведении" и нарушении прав человека, которые суд трактовал чрезвычайно широко - каждый факт парниковых выбросов Shell в любой части мира увеличивает риски для жизни жителей Нидерландов. Суд установил, что поскольку уровень моря поднимается повсеместно, это несет риск и самим Нидерландам, часть территории которых расположена ниже уровня океана, - указал глава "Роснефти". - Суду пришлось сослаться на права человека, так как объективно невозможно прийти к однозначному выводу о том, насколько компания виновна в глобальном изменении климата".

"Ранее нефтегазовые компании стремились избавиться от нерентабельных и климатически "грязных" активов. Так, BP вышла из проекта Прудо Бэй на Аляске. Однако это не решает задачу сокращения парниковых выбросов, так как продаваемые мейджорами активы зачастую приобретают небольшие и чаще всего частные компании, которые менее прозрачны и не принимают на себя климатических обязательств", - предупредил Сечин.

"Вынужден констатировать, что риск новых судебных исков такого рода достаточно велик. Под риском находятся не только нефтегазовые компании, но также банки и инвесторы, которым фактически может быть запрещено инвестировать в нефть и газ. Таким образом, помимо экономической системы координат внедряется альтернативная система, строящаяся на климатическом давлении и даже шантаже, исключающая базовый принцип экономической эффективности. При этом игнорируется социальная ответственность игроков рынка, от которой во многом зависит благосостояние людей в целом", - заявил он.

В этом же выступлении он усомнился в целесообразности требований, чтобы компании отказывались от нефти, низкоуглеродной газовой генерации и от использования угля и призвал оценивать риски такого отказа.

Он также отметил, что давление со стороны климатических активистов вынуждает компании сокращать инвестиции в добычу, а это сокращает их будущие доходы и создает риски в отношении стабильности долгосрочного обеспечения спроса на нефть и газ.

"Энергетический переход должен быть основан не на требованиях климатических активистов, а на реальных экономических закономерностях, обеспечивать доход на инвестиции и долгосрочный рост стоимости при одновременном удовлетворении спроса на энергоресурсы и сокращении выбросов", - полагает Сечин.

Игорь Сечин Роснефть Нидерланды Shell

Новости по теме

Новости

Польша направила "Газпрому" заявку на снижение цены по контракту от 1996 г.

Польша направила "Газпрому" заявку на снижение цены по контракту от 1996 г.

Цена газа в Европе снизилась до $918/тыс. куб. метров

Brent подешевела почти на 2% на данных о запасах в США

Brent подешевела почти на 2% на данных о запасах в США

"Газпром" сообщил о встрече с делегацией Молдавии без конкретных результатов

"Газпром" сообщил о встрече с делегацией Молдавии без конкретных результатов

Металлурги пожаловались Белоусову на "РЖД"

Дефицит США в торговле товарами в сентябре достиг рекорда

Продажи сигарет в США выросли впервые за 20 лет

Продажи сигарет в США выросли впервые за 20 лет

Росстат оценил годовую инфляцию в 8%, что выше прогноза ЦБ

"Газпром" займется закачкой газа в ПХГ Европы после 8 ноября

"Газпром" займется закачкой газа в ПХГ Европы после 8 ноября

ЦИАН получил листинг на Московской бирже

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });