"Роснефть" разрабатывает новую стратегию с адаптацией к вызовам энергоперехода

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Роснефть" разрабатывает новую стратегию компании, основными приоритетами которой станут адаптация к вызовам энергетического перехода и интеграция "зеленой повестки" в бизнес, сообщил главный исполнительный директор НК Игорь Сечин на XIV Евразийском экономическом форуме.

Он напомнил, что Россия уделяет особое внимание лесовосстановлению, воссоздавая порядка миллиона гектаров леса ежегодно. "Это особенно важно, учитывая, что страна обладает колоссальным потенциалом по природному поглощению углеродных выбросов. Уже сейчас Россия вносит значительный вклад в абсорбирование углекислого газа за счет экосистем, в том числе лесов, чей потенциал по улавливанию оцениваются в 2,5 млрд т в год", - отметил руководитель НК.

Кроме того, значительный компенсационный потенциал в Российской Федерации имеется благодаря возможностям хранения углерода в выработанных нефтегазовых месторождениях и соляных пластах, добавил он. По оценкам отраслевых специалистов, потенциал геологического хранения составляет порядка 1,7 трлн т CO2.

"Применение таких компенсационных мер рассматривается "Роснефтью" в рамках принятого в прошлом году Плана по углеродному менеджменту до 2035 года. Этот план ставит ряд амбициозных целей по декарбонизации: компания обязуется сократить интенсивность выбросов в разведке и добыче на 30%, предотвратить 20 млн т парниковых выбросов, снизить интенсивность выбросов метана, а также обеспечить нулевое рутинное сжигание попутного газа", - напомнил Сечин.

"Параллельно мы оцениваем перспективы широкого спектра возможностей по углеродному менеджменту - это и использование возобновляемых источников энергии, и применение технологий по улавливанию углекислого газа, и развитие водородного бизнеса", - добавил он. "Уже сейчас "Роснефть" активно наращивает добычу наиболее чистого ископаемого топлива - природного газа. Мы планируем довести его долю в добыче до уровня свыше 25%. Компания реализует программу по утилизации попутного газа, развивает экологичные моторные топлива и сеть для зарядки электромобилей на своих АЗС", - уточнил глава "Роснефти".

По его информации, в прошлом году "зеленые" инвестиции "Роснефти" превысили $580 млн, а сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составило 14%. В 2021 году количество высаженных деревьев превысило 9,3 млн.